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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Карагюмрюк
Коньяспор - Карагюмрюк: обзор матча 02 мая 2021
Коньяспор
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 39 тур
5 : 1
Завершен
Карагюмрюк
33'
А. Джалик
61'
А. Бартакжи
64'
З. Битики
85'
С. Цикалеши
90+3'
Л. Шенгелия
30'
J. Lens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Карагюмрюк
ГОЛ! 5:1!
Л. Шенгелия
90'
+3
Замена
А. Демирбаг
️️️️
А. Бартакжи
88'
Замена
Э. Дачи
️️️️
С. Цикалеши
88'
ГОЛ! 4:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
А. Бартакжи
85'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
М. Евтович
84'
82'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
Л. Билья
72'
Желтая карточка
S. Ahmetoglu
70'
Замена
Я. Салибу
️️️️
J. Lens
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Н. Скубич
68'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Секидика
67'
Желтая карточка
А. Бартакжи
64'
ГОЛ! 3:1!
З. Битики
Пас отдал
С. Цикалеши
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Бартакжи
61'
60'
Желтая карточка
Ф. Курукук
60'
Замена
Л. Кастро
️️️️
E. Tatli
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
56'
51'
Желтая карточка
А. Ндао
45'
Желтая карточка
J. Lens
ГОЛ! 1:1!
А. Джалик
Пас отдал
М. Евтович
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
J. Lens
Пас отдал
А. Ндао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
70
Джесс Секидика
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
63
Bora Kadioglu
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
6
Джалик
8
Хаджиахметович
8
Евтович
11
Битики
11
Рахманович
17
Цикалеши
70
Секидика
3-3-1-3
2
Вивиано
22
Курукук
87
Жуканович
29
Балковец
6
Билья
27
22
18
Ндао
16
Борини
14
70
42
Бартакжи
4
Демирбаг
4
Демирбаг
42
Бартакжи
89
Скубич
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
89
Скубич
8
Евтович
82
82
8
Евтович
70
Секидика
27
Шенгелия
27
Шенгелия
70
Секидика
17
Цикалеши
22
Дачи
22
Дачи
17
Цикалеши
14
19
Кастро
19
Кастро
14
6
Билья
9
9
6
Билья
27
93
Салибу
93
Салибу
27
Остались в запасе
Коньяспор
Карагюмрюк
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
63
Bora Kadioglu
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Остались в запасе
67
Ali Riza Aslan
ЦФ
63
Bora Kadioglu
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Коньяспор - Карагюмрюк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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