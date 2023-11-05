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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Карагюмрюк
Коньяспор - Карагюмрюк: обзор матча 05 ноября 2023
Коньяспор
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
90+7'
С. Цикалеши (П)
46'
Г. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Карагюмрюк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Цикалеши
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Д. Бираски
89'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Д. Келеш
84'
Замена
О. Шукуров
️️️️
С. Фегули
84'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Г. Ялчин
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Дикмен
84'
Замена
У. Язгили
️️️️
А. Огуз
83'
78'
Желтая карточка
Р. Мендес
76'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Н. Сангаре
76'
Замена
С. Стураро
️️️️
В. Эйссерик
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Н'Зонзи
63'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
63'
46'
ГОЛ! 0:1!
Г. Ялчин
Пас отдал
Д. Келеш
Желтая карточка
А. Демирбаг
45'
43'
Желтая карточка
С. Фегули
42'
Желтая карточка
Г. Ялчин
Желтая карточка
Ф. Кальво
42'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Гильерме
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-4-1-1
13
Бернардони
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
15
Н'Зонзи
18
Прип
17
Цикалеши
4-1-2-3
1
Билгин
11
Чеккерини
30
Сангаре
4
Бираски
5
Дрешевич
8
Фегули
7
Роден
50
Ялчин
22
Мерджан
9
Эйссерик
70
Келеш
12
Гильерме
3
Субаши
3
Субаши
12
Гильерме
2
Огуз
5
Язгили
5
Язгили
2
Огуз
15
Н'Зонзи
35
Улджын
35
Улджын
15
Н'Зонзи
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
6
Дикмен
7
Оливейра
7
Оливейра
6
Дикмен
70
Келеш
20
Кесгин
20
Кесгин
70
Келеш
9
Эйссерик
27
Стураро
27
Стураро
9
Эйссерик
8
Фегули
29
Шукуров
29
Шукуров
8
Фегули
30
Сангаре
20
Мендес
20
Мендес
30
Сангаре
50
Ялчин
19
Дурсун
19
Дурсун
50
Ялчин
Остались в запасе
Коньяспор
Карагюмрюк
1
Дениз Эртас
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Коньяспор - Карагюмрюк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
Конья
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