21.02.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Коньяспор
Коньяспор
3-5-1-1
13
Гюндердю
5
Язгили
4
Демирбаг
3
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
10
Кутлу
9
Тюрук
70
Бьерло
11
Олаигбе
11
Мюлека
4-1-2-2-1
1
Чакир
90
Синго
23
Боэ
42
Бартакжи
17
Эльмали
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
10
Сане
7
Салаи
9
Икарди
3
3
Субаши
3
Субаши
3
9
Тюрук
8
Евтович
8
Евтович
9
Тюрук
11
Олаигбе
10
Барди
10
Барди
11
Олаигбе
11
Мюлека
9
Крамер
9
Крамер
11
Мюлека
42
Бартакжи
34
Торрейра
34
Торрейра
42
Бартакжи
11
Акгюн
70
Ланг
70
Ланг
11
Акгюн
8
Сара
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Сара
23
Боэ
22
Асприлья
22
Асприлья
23
Боэ
9
Икарди
53
Йилмаз
53
Йилмаз
9
Икарди
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Дениз Эртас
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Кагдас Атан
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
Точно не сыграют
Под вопросом
Галатасарай
Точно не сыграют
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
4
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
299
479
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Галатасарая», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»