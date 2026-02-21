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  • «Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 18:50
Коньяспор
21.02.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
75' А. Демирбаг 81' Б. Крамер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
(К) ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
70
Мортен Бьерло
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
74
Renato Nhaga
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
3-5-1-1
13
Гюндердю
5
Язгили
4
Демирбаг
3
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
10
Кутлу
9
Тюрук
70
Бьерло
11
Олаигбе
11
Мюлека
4-1-2-2-1
1
Чакир
90
Синго
23
Боэ
42
Бартакжи
17
Эльмали
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
10
Сане
7
Салаи
9
Икарди
3
3
Субаши
3
Субаши
3
9
Тюрук
8
Евтович
8
Евтович
9
Тюрук
11
Олаигбе
10
Барди
10
Барди
11
Олаигбе
11
Мюлека
9
Крамер
9
Крамер
11
Мюлека
42
Бартакжи
34
Торрейра
34
Торрейра
42
Бартакжи
11
Акгюн
70
Ланг
70
Ланг
11
Акгюн
8
Сара
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Сара
23
Боэ
22
Асприлья
22
Асприлья
23
Боэ
9
Икарди
53
Йилмаз
53
Йилмаз
9
Икарди
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Дениз Эртас
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Кагдас Атан
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
Точно не сыграют
Уфук Акыйол
ОП
Алассан Ндао
ПВ
Под вопросом
Райян Банийя
ЦЗ
Гильерме
ЛЗ
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Виктор Осимхен
ЦФ
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
4
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
299
479
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Галатасарая», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Галатасарай»

«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Коньяспор
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