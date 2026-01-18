Введите ваш ник на сайте
«Коньяспор» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 19 января 2026 с коэффициентом 1.80

18 января 2026 9:00
Коньяспор - Эюпспор
19 янв. 2026, понедельник 17:00 | Турция. Суперлига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют – да
Сделать ставку

19 января в рамках 18 тура чемпионата Турции «Коньяспор» примет «Эюпспор». Матч имеет важное значение для обеих команд, которые располагаются в нижней части таблицы и продолжают борьбу за сохранение позиций в Суперлиге. Хозяева выглядят более устойчиво по игре, но серия без побед затягивается, тогда как гости испытывают серьезные проблемы в обороне.

«Коньяспор»

Команда подходит к встрече после ничьей с «Кайсериспором» (1:1). «Коньяспор» не выигрывает уже семь туров подряд, однако регулярно набирает очки за счет организованной игры дома. В атаке ключевую роль играет Умут Найир, который остается главным источником голов. При этом результативность команды невысока – в среднем менее одного мяча за матч. Оборона допускает ошибки и пропускает в большинстве встреч, что не позволяет стабильно набирать очки.

«Эюпспор»

«Эюпспор» находится в зоне вылета и переживает тяжелый отрезок сезона. Поражение от «Фенербахче» (0:3) стало очередным подтверждением проблем в защите: команда пропускает уже в восьми матчах подряд. В атаке гости также не отличаются стабильностью, забивая в среднем 0.80 гола за игру. Тем не менее в очных матчах с «Коньяспором» «Эюпспор» регулярно находит путь к воротам соперника.

Факты о командах

«Коньяспор»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивал в 4 последних матчах против «Эюпспора»

«Эюпспор»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивал в 5 последних матчах против «Коньяспора»

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Эюпспор»

С учетом формы команд и турнирной ситуации хозяева выглядят предпочтительнее. «Коньяспор» более стабилен в домашних матчах и чаще контролирует ход игры, тогда как «Эюпспор» слишком уязвим в обороне. При этом обе команды регулярно забивают в очных встречах, что повышает вероятность результативного матча с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.80

1.80
Обе команды забьют – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Эюпспор Коньяспор
