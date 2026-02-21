Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.6

21 февраля 2026 9:00
Коньяспор - Галатасарай
21 февр. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

21 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» на своем поле примет лидера турнира – «Галатасарай». Хозяева располагаются на 14-й позиции с 20 очками после 22 туров, тогда как гости уверенно лидируют в таблице с 55 баллами. Команды подходят к игре в разной форме, что отражается на их результатах и стабильности.

«Коньяспор»

Команда не может победить уже в 12 матчах чемпионата подряд, несмотря на относительно неплохую результативность – 8 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир – Энис Барди (6 голов в 25 матчах). При этом «Коньяспор» регулярно допускает ошибки в обороне и не всегда способен удерживать преимущество по ходу встречи.

«Галатасарай»

Лидер чемпионата демонстрирует впечатляющую форму – 4 победы подряд в Суперлиге. «Галатасарай» забивает в 10 матчах подряд, а в последних 5 играх отличился 20 раз. Лучший бомбардир – Мауро Икарди (15 голов в 34 матчах). Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире и самую результативную атаку – 55 голов в 22 турах.

Факты о командах:

«Коньяспор»

  • 14-е место после 22 туров – 20 очков
  • Без побед в 12 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

«Галатасарай»

  • 1-е место после 22 туров – 55 очков
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах чемпионата подряд
  • В среднем 4.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Коньяспору» в 7 последних очных встречах

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Галатасарай»

С учетом текущей формы и атакующего потенциала гостей, «Галатасарай» выглядит явным фаворитом. При этом «Коньяспор» стабильно забивает на своем поле, что может повлиять на итоговую результативность встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5

1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Галатасарай Коньяспор
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 