21 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» на своем поле примет лидера турнира – «Галатасарай». Хозяева располагаются на 14-й позиции с 20 очками после 22 туров, тогда как гости уверенно лидируют в таблице с 55 баллами. Команды подходят к игре в разной форме, что отражается на их результатах и стабильности.

«Коньяспор»

Команда не может победить уже в 12 матчах чемпионата подряд, несмотря на относительно неплохую результативность – 8 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир – Энис Барди (6 голов в 25 матчах). При этом «Коньяспор» регулярно допускает ошибки в обороне и не всегда способен удерживать преимущество по ходу встречи.

«Галатасарай»

Лидер чемпионата демонстрирует впечатляющую форму – 4 победы подряд в Суперлиге. «Галатасарай» забивает в 10 матчах подряд, а в последних 5 играх отличился 20 раз. Лучший бомбардир – Мауро Икарди (15 голов в 34 матчах). Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире и самую результативную атаку – 55 голов в 22 турах.

Факты о командах:

«Коньяспор»

14-е место после 22 туров – 20 очков

Без побед в 12 последних матчах чемпионата

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

1-е место после 22 туров – 55 очков

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 10 матчах чемпионата подряд

В среднем 4.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает «Коньяспору» в 7 последних очных встречах

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Галатасарай»

С учетом текущей формы и атакующего потенциала гостей, «Галатасарай» выглядит явным фаворитом. При этом «Коньяспор» стабильно забивает на своем поле, что может повлиять на итоговую результативность встречи.

Рекомендованные ставки: