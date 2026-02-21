21 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» на своем поле примет лидера турнира – «Галатасарай». Хозяева располагаются на 14-й позиции с 20 очками после 22 туров, тогда как гости уверенно лидируют в таблице с 55 баллами. Команды подходят к игре в разной форме, что отражается на их результатах и стабильности.
«Коньяспор»
Команда не может победить уже в 12 матчах чемпионата подряд, несмотря на относительно неплохую результативность – 8 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир – Энис Барди (6 голов в 25 матчах). При этом «Коньяспор» регулярно допускает ошибки в обороне и не всегда способен удерживать преимущество по ходу встречи.
«Галатасарай»
Лидер чемпионата демонстрирует впечатляющую форму – 4 победы подряд в Суперлиге. «Галатасарай» забивает в 10 матчах подряд, а в последних 5 играх отличился 20 раз. Лучший бомбардир – Мауро Икарди (15 голов в 34 матчах). Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире и самую результативную атаку – 55 голов в 22 турах.
Факты о командах:
«Коньяспор»
- 14-е место после 22 туров – 20 очков
- Без побед в 12 последних матчах чемпионата
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
«Галатасарай»
- 1-е место после 22 туров – 55 очков
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 10 матчах чемпионата подряд
- В среднем 4.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Не проигрывает «Коньяспору» в 7 последних очных встречах
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Галатасарай»
С учетом текущей формы и атакующего потенциала гостей, «Галатасарай» выглядит явным фаворитом. При этом «Коньяспор» стабильно забивает на своем поле, что может повлиять на итоговую результативность встречи.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
- Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5