«Генчлербирлиги» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.92

25 октября 2025 10:28
Генчлербирлиги - Коньяспор
26 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 10 тур
1.92
Обе забьют – да
26 октября в Анкаре состоится матч десятого тура турецкой Суперлиги. «Генчлербирлиги» после уверенной победы над «Бешикташем» попытается развить успех, а «Коньяспор» – прервать неудачную серию.

«Генчлербирлиги»

Команда заметно прибавила после неудачного старта и теперь уверенно набирает очки. Победа над «Бешикташем» (2:1) стала четвeртой игрой подряд без поражений. Клуб набрал 8 очков и поднялся на 13 место. «Генчлербирлиги» показывает прогресс в атаке – шесть забитых голов за пять встреч, причeм в каждом матче команда находит возможность отличиться. Однако оборона остаeтся уязвимой: в последних трeх турах пропущено пять мячей. Команда делает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые фланговые атаки, но часто теряет концентрацию в концовках. Домашние матчи традиционно проходят результативно – «Генчлербирлиги» забивает регулярно, но редко удерживает ворота сухими.

«Коньяспор»

Клуб переживает непростую полосу. После уверенного старта команда опустилась на девятое место, набрав 11 очков. В последних трeх турах побед не было, а поражение от «Бешикташа» (0:2) усилило давление на игроков. «Коньяспор» забивает стабильно – шесть голов за пять матчей, но оборона стала слабым звеном: десять пропущенных за этот же период. Коллектив часто действует первым номером, но не всегда способен удерживать темп до конца встречи. Особенно уязвима линия защиты на выезде, где команда теряет концентрацию после перерыва.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Улучшает реализацию моментов с каждым туром

«Коньяспор»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Сложности при игре на выезде – потеря концентрации во втором тайме

Личные встречи
31% (5)
38% (6)
31% (5)
18
Забитых мячей
15
1.13
В среднем за матч
0.94
5:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
0 : 0
03.02.2021
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
19.09.2020
Коньяспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
14.06.2020
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
1 : 1
02.11.2019
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 19 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
26.01.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
3 : 0
21.08.2017
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 21 тур
Генчлербирлиги
2 : 0
19.02.2017
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
1 : 1
18.09.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 27 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
02.04.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 0
30.10.2015
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Коньяспор
1 : 0
12.05.2015
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
20.12.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
23.02.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
21.09.2013
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
08.05.2011
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Коньяспор
2 : 1
05.12.2010
Генчлербирлиги
Показать все

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Коньяспор»

Обе команды находятся в поиске стабильности, и встреча в Анкаре может стать равной. «Генчлербирлиги» выглядит свежее и эмоциональнее после победы над грандом, что должно придать уверенности. «Коньяспор» продолжает испытывать проблемы с обороной и на выезде играет слабо, часто теряя очки в концовках. С другой стороны, атакующая линия гостей способна создать давление и заставить хозяев ошибаться. Вероятно, матч получится открытым с голами с обеих сторон, однако небольшое преимущество стоит отдать «Генчлербирлиги» благодаря домашнему фактору и лучшей форме.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.92
  • 1Х и тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

1.92
Обе забьют – да
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Коньяспор Генчлербирлиги
  • Читайте нас: 