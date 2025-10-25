26 октября в Анкаре состоится матч десятого тура турецкой Суперлиги. «Генчлербирлиги» после уверенной победы над «Бешикташем» попытается развить успех, а «Коньяспор» – прервать неудачную серию.

«Генчлербирлиги»

Команда заметно прибавила после неудачного старта и теперь уверенно набирает очки. Победа над «Бешикташем» (2:1) стала четвeртой игрой подряд без поражений. Клуб набрал 8 очков и поднялся на 13 место. «Генчлербирлиги» показывает прогресс в атаке – шесть забитых голов за пять встреч, причeм в каждом матче команда находит возможность отличиться. Однако оборона остаeтся уязвимой: в последних трeх турах пропущено пять мячей. Команда делает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые фланговые атаки, но часто теряет концентрацию в концовках. Домашние матчи традиционно проходят результативно – «Генчлербирлиги» забивает регулярно, но редко удерживает ворота сухими.

«Коньяспор»

Клуб переживает непростую полосу. После уверенного старта команда опустилась на девятое место, набрав 11 очков. В последних трeх турах побед не было, а поражение от «Бешикташа» (0:2) усилило давление на игроков. «Коньяспор» забивает стабильно – шесть голов за пять матчей, но оборона стала слабым звеном: десять пропущенных за этот же период. Коллектив часто действует первым номером, но не всегда способен удерживать темп до конца встречи. Особенно уязвима линия защиты на выезде, где команда теряет концентрацию после перерыва.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в 4 последних встречах

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Улучшает реализацию моментов с каждым туром

«Коньяспор»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Сложности при игре на выезде – потеря концентрации во втором тайме

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Коньяспор»

Обе команды находятся в поиске стабильности, и встреча в Анкаре может стать равной. «Генчлербирлиги» выглядит свежее и эмоциональнее после победы над грандом, что должно придать уверенности. «Коньяспор» продолжает испытывать проблемы с обороной и на выезде играет слабо, часто теряя очки в концовках. С другой стороны, атакующая линия гостей способна создать давление и заставить хозяев ошибаться. Вероятно, матч получится открытым с голами с обеих сторон, однако небольшое преимущество стоит отдать «Генчлербирлиги» благодаря домашнему фактору и лучшей форме.

Рекомендованные ставки