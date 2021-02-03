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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Генчлербирлиги
Коньяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 03 февраля 2021
Коньяспор
03.02.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Генчлербирлиги
90'
+4
Желтая карточка
А. Кызылдаг
90'
+1
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Д. Кандеяш
Желтая карточка
А. Рахманович
82'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Секидика
76'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
М. Чагыран
76'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
75'
68'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
M. Yildirim
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Цикалеши
67'
60'
Замена
Д. Сио
️️️️
B. Stancu
Замена
З. Битики
️️️️
М. Евтович
46'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Д. Милошевич
46'
9'
Желтая карточка
D. Furman
4'
Желтая карточка
Р. Пирис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
20
İsmail Güven
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
4-3-3
34
42
Бартакжи
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
8
Евтович
27
Милошевич
17
Цикалеши
0
70
Секидика
4-4-2
15
Нордфельдт
27
Артан
15
39
4
Кызылдаг
21
Кандеяш
8
17
26
Пирис
9
7
8
Евтович
11
Битики
11
Битики
8
Евтович
27
Милошевич
6
Чагыран
6
Чагыран
27
Милошевич
17
Цикалеши
11
Рахманович
11
Рахманович
17
Цикалеши
70
Секидика
27
Шенгелия
27
Шенгелия
70
Секидика
Чагыран
6
6
Чагыран
8
19
Берисбек
19
Берисбек
8
9
13
Сио
13
Сио
9
21
Кандеяш
11
11
21
Кандеяш
Остались в запасе
Коньяспор
Генчлербирлиги
20
İsmail Güven
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
21
Farouk Miya
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
20
İsmail Güven
ЦФ
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
21
Farouk Miya
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
Остались в запасе
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Коньяспор - Генчлербирлиги
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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Конья
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