Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Генчлербирлиги
Коньяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 18 сентября 2016
Коньяспор
18.09.2016, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
88'
У. Чифтци (АГ)
18'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Генчлербирлиги
90'
Желтая карточка
С. Политевич
Желтая карточка
В. Финдикли
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Чифтци
88'
85'
Замена
А. Карабулут
️️️️
С. Гюрлер
Желтая карточка
А. Камдали
43'
35'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Желтая карточка
Б. Дуглас
33'
Желтая карточка
Д. Рангелов
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Гюрлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Генчлербирлиги
82
Айдын Карабулут
ЦП
3-2-1
1
Киринтили
2
Финдикли
8
Камдали
42
Саинер
30
Дуглас
26
Вукович
9
Рангелов
4-4-1
34
Хопф
3
Чифтци
66
Политевич
2
Огуз
6
Джалик
21
Шахин
10
Кахведжи
7
Гюрлер
16
Ландель
10
Станку
7
Гюрлер
82
Карабулут
82
Карабулут
7
Гюрлер
Остались в запасе
Коньяспор
Генчлербирлиги
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Коньяспор - Генчлербирлиги
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Генчлербирлиги
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
WhoScored поставил оценку Батракову за матч с «Коньяспором» – россиянин сделал 1+1
30 октября
1
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+