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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Коньяспор
Генчлербирлиги - Коньяспор: обзор матча 14 июня 2020
Генчлербирлиги
14.06.2020, воскресенье, 18:30
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
60'
Д. Сио
83'
Б. Эздемир
62'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Коньяспор
Желтая карточка
Ф. Рамос
90'
+3
Желтая карточка
E. ÃzgenÃ§
90'
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Кандеяш
90'
87'
Замена
Тюрам
️️️️
Й. Йонссон
87'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Л. Шенгелия
ГОЛ! 2:1!
Б. Эздемир
83'
Замена
С. Дикмен
️️️️
Y. Pehlivan
82'
73'
Желтая карточка
A. Turan
66'
Замена
F. Miya
️️️️
Д. Милошевич
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Д. Сио
66'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
S. SessÃ¨gnon
66'
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Евтович
Пас отдал
Р. Байич
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
Пас отдал
B. Stancu
60'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
М. Сентьенс
46'
43'
Желтая карточка
M. Anicic
39'
Замена
М. Евтович
️️️️
P. Hurtado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
4
Ali Turan
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
22
15
11
Пехливан
0
20
Сентьенс
13
Сио
10
21
Кандеяш
32
Рамос
9
4-1-4-1
1
Киринтили
28
15
12
Гильерме
4
16
Йонссон
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
33
27
Шенгелия
11
Байич
0
6
Дикмен
6
Дикмен
0
20
Сентьенс
3
Эздемир
3
Эздемир
20
Сентьенс
10
17
17
10
21
Кандеяш
23
23
21
Кандеяш
13
Сио
11
11
13
Сио
33
8
Евтович
8
Евтович
33
27
Милошевич
21
21
27
Милошевич
27
Шенгелия
22
Дачи
22
Дачи
27
Шенгелия
16
Йонссон
34
Тюрам
34
Тюрам
16
Йонссон
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Коньяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Генчлербирлиги - Коньяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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