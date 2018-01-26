Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Коньяспор
Генчлербирлиги - Коньяспор: обзор матча 26 января 2018
Генчлербирлиги
26.01.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
46'
С. Сессеньон
39'
Н. Скубич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Коньяспор
90'
+4
Желтая карточка
Й. Йонссон
65'
Желтая карточка
Н. Скубич
Желтая карточка
А. Шчекич
61'
Красная карточка
П. Шкулетич
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
П. Шкулетич
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Скубич
34'
Желтая карточка
Ф. Озторун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
3-4-1
34
Хопф
3
Чифтци
66
Политевич
2
Огуз
29
Сессеньон
18
Гидилей
19
Шчекич
82
Карабулут
32
Шкулетич
3-5-1
1
Киринтили
8
Камдали
87
Озторун
89
Скубич
20
Бора
10
Бурабиа
5
Филипович
19
Мок
27
Милошевич
9
Ятабаре
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Коньяспор
Главный тренер
Метин Диядин
16
Йенс Йонссон
ОП
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Генчлербирлиги - Коньяспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Генчлербирлиги
Коньяспор
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
WhoScored поставил оценку Батракову за матч с «Коньяспором» – россиянин сделал 1+1
30 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+