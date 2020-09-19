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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Коньяспор
Генчлербирлиги - Коньяспор: обзор матча 19 сентября 2020
Генчлербирлиги
19.09.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Коньяспор
90'
+4
Желтая карточка
Н. Скубич
Замена
I. Karakas
️️️️
B. Stancu
88'
87'
Желтая карточка
S. Eduok
87'
Замена
Тюрам
️️️️
С. Цикалеши
87'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Л. Шенгелия
77'
Желтая карточка
О. Али Саинер
77'
Замена
М. Чагыран
️️️️
О. Али Саинер
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
S. Yilmaz
74'
63'
Замена
S. Eduok
️️️️
F. Miya
63'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
M. Anicic
Замена
M. Yildirim
️️️️
С. Дикмен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Коньяспор
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
0
Savaş Polat
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
3
15
11
Пехливан
4
Юханссон
21
Кандеяш
17
13
Сио
6
Дикмен
26
Пирис
9
4-4-2
23
Сехич
89
Скубич
12
Гильерме
15
28
21
27
Шенгелия
8
Хаджиахметович
8
Евтович
17
Цикалеши
42
Саинер
6
Дикмен
8
8
6
Дикмен
9
23
23
9
17
11
11
17
28
4
Демирбаг
4
Демирбаг
28
42
Саинер
6
Чагыран
6
Чагыран
42
Саинер
21
70
70
21
27
Шенгелия
27
Милошевич
27
Милошевич
27
Шенгелия
17
Цикалеши
34
Тюрам
34
Тюрам
17
Цикалеши
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Коньяспор
7
Dominik Furman
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
0
Savaş Polat
ЦФ
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
7
Dominik Furman
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Остались в запасе
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
0
Savaş Polat
ЦФ
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Генчлербирлиги - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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