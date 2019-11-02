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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Генчлербирлиги
Коньяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 02 ноября 2019
Коньяспор
02.11.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
37'
Ф. Мийя
90+4'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Генчлербирлиги
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Б. Станку
85'
Желтая карточка
Н. Чифци
40'
Желтая карточка
П. Полома
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мийя
Пас отдал
Н. Скубич
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Генчлербирлиги
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
4-1-3
1
Киринтили
89
Скубич
5
Аничич
42
Саинер
4
Туран
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
15
Мийя
3-2-3
39
Полома
15
Туре
22
Озгенк
11
Айите
29
Сессеньон
13
Сио
10
Станку
21
Кандеяш
Остались в запасе
Коньяспор
Генчлербирлиги
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Коньяспор - Генчлербирлиги
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Конья
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