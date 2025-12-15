15.12.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
7
Фред
9
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
22
Дуран
3-4-1-2
13
Гюндердю
5
Язгили
15
Калушич
12
Гильерме
23
Андзуана
77
Ибрагимоглу
42
Бьерло
21
10
Барди
40
Мюлека
18
Найир
4
Альварес
28
Элмаз
28
Элмаз
4
Альварес
7
Фред
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Фред
22
Дуран
17
Шиманьски
17
Шиманьски
22
Дуран
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
9
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
9
Актюркоглу
12
Гильерме
3
Субаши
3
Субаши
12
Гильерме
77
Ибрагимоглу
16
Евтович
16
Евтович
77
Ибрагимоглу
10
Барди
70
70
10
Барди
18
Найир
17
17
18
Найир
21
8
8
21
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
96
Haydar Karataş
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Дениз Эртас
ВР
37
Muzaffer Utku Eriş
ЦЗ
30
Ismail Esat Buga
ЦП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
96
Haydar Karataş
ЦП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
37
Muzaffer Utku Eriş
ЦЗ
30
Ismail Esat Buga
ЦП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
2
2
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Офсайды
1
0
Количество передач
462
405
Сейвы
5
4
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
11
xG (ожидаемые голы)
3.29
0.98
xGP (предотвращенные голы)
-1.57
-1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Коньяспора», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Коньяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»