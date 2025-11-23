Введите ваш ник на сайте
«Коньяспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 24 ноября 2025 с коэффициентом 1.97

23 ноября 2025 10:07
Коньяспор - Антальяспор
24 нояб. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Обе команды забьют
Сделать ставку

24 ноября в 13 туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» примет «Антальяспор» на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Обе команды подходят к матчу в непростой форме, демонстрируя слабую игру в обороне и высокую результативность в атаке. Это делает противостояние потенциально открытым, с акцентом на активные фланги и частые переходы из обороны в атаку. Турнирное положение также добавляет мотивации: соперников разделяет всего одно очко, и любая победа может изменить их динамику в таблице.

«Коньяспор»

Хозяева регулярно пропускают, что подтверждается серией из 11 матчей подряд с пропущенными мячами. При этом атакующий потенциал остается на высоком уровне: 7 голов в последних пяти встречах и средний показатель 1.40 мяча за игру. Умут Найир продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, забив уже 7 мячей в сезоне. Однако поражения дома и нестабильная оборона снижают надежность команды в позиционной игре.

«Антальяспор»

Гости также испытывают проблемы в защите, пропуская в среднем 2.00 мяча за матч в последних турах. Несмотря на это, команда регулярно отвечает своими голами и сохраняет средний показатель результативности на уровне 1.40. Йоан Боли остается основным источником угрозы, а игра через быстрые выпады позволяет создавать моменты даже против плотной обороны соперника.

Факты о командах

«Коньяспор»

  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Забивает в 8 из 10 последних очных встреч
  • Средняя результативность: 1.40 гола
  • Проигрывает 3 домашних матча подряд

«Антальяспор»

  • Забивает в 7 последних очных матчах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.40
  • Нестабильные результаты на выезде

Личные встречи
21% (5)
63% (15)
17% (4)
26
Забитых мячей
22
1.08
В среднем за матч
0.92
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
07.12.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
18.08.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
1 : 1
07.04.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
1 : 1
08.10.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
3 : 2
09.05.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Антальяспор
0 : 0
15.05.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
0 : 0
24.01.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
0 : 0
01.02.2020
Коньяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
2 : 2
31.08.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
2 : 0
27.01.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
3 : 3
18.08.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
0 : 0
15.04.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
1 : 1
18.11.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
1 : 1
12.02.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
1 : 3
11.09.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 0
01.05.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Коньяспор
3 : 2
05.12.2015
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Антальяспор
1 : 1
05.04.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Коньяспор
2 : 0
10.11.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Коньяспор
0 : 0
19.03.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Антальяспор
1 : 0
23.10.2010
Коньяспор
Показать все

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Антальяспор»

Ожидается открытая игра с высокой плотностью моментов и ошибками в обороне с обеих сторон. Коньяспор постарается использовать фактор домашнего поля, но текущая форма гостей позволяет рассчитывать на ответные действия. Наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с обменом голами и преимуществом одной из сторон, определяемым реализацией.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.97
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.97
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Антальяспор Коньяспор
