24 ноября в 13 туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» примет «Антальяспор» на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Обе команды подходят к матчу в непростой форме, демонстрируя слабую игру в обороне и высокую результативность в атаке. Это делает противостояние потенциально открытым, с акцентом на активные фланги и частые переходы из обороны в атаку. Турнирное положение также добавляет мотивации: соперников разделяет всего одно очко, и любая победа может изменить их динамику в таблице.

«Коньяспор»

Хозяева регулярно пропускают, что подтверждается серией из 11 матчей подряд с пропущенными мячами. При этом атакующий потенциал остается на высоком уровне: 7 голов в последних пяти встречах и средний показатель 1.40 мяча за игру. Умут Найир продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, забив уже 7 мячей в сезоне. Однако поражения дома и нестабильная оборона снижают надежность команды в позиционной игре.

«Антальяспор»

Гости также испытывают проблемы в защите, пропуская в среднем 2.00 мяча за матч в последних турах. Несмотря на это, команда регулярно отвечает своими голами и сохраняет средний показатель результативности на уровне 1.40. Йоан Боли остается основным источником угрозы, а игра через быстрые выпады позволяет создавать моменты даже против плотной обороны соперника.

Факты о командах

«Коньяспор»

Пропускает в 11 матчах подряд

Забивает в 8 из 10 последних очных встреч

Средняя результативность: 1.40 гола

Проигрывает 3 домашних матча подряд

«Антальяспор»

Забивает в 7 последних очных матчах

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает в среднем 1.40

Нестабильные результаты на выезде

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Антальяспор»

Ожидается открытая игра с высокой плотностью моментов и ошибками в обороне с обеих сторон. Коньяспор постарается использовать фактор домашнего поля, но текущая форма гостей позволяет рассчитывать на ответные действия. Наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с обменом голами и преимуществом одной из сторон, определяемым реализацией.

Рекомендованные ставки