24 ноября в 13 туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» примет «Антальяспор» на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Обе команды подходят к матчу в непростой форме, демонстрируя слабую игру в обороне и высокую результативность в атаке. Это делает противостояние потенциально открытым, с акцентом на активные фланги и частые переходы из обороны в атаку. Турнирное положение также добавляет мотивации: соперников разделяет всего одно очко, и любая победа может изменить их динамику в таблице.
«Коньяспор»
Хозяева регулярно пропускают, что подтверждается серией из 11 матчей подряд с пропущенными мячами. При этом атакующий потенциал остается на высоком уровне: 7 голов в последних пяти встречах и средний показатель 1.40 мяча за игру. Умут Найир продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, забив уже 7 мячей в сезоне. Однако поражения дома и нестабильная оборона снижают надежность команды в позиционной игре.
«Антальяспор»
Гости также испытывают проблемы в защите, пропуская в среднем 2.00 мяча за матч в последних турах. Несмотря на это, команда регулярно отвечает своими голами и сохраняет средний показатель результативности на уровне 1.40. Йоан Боли остается основным источником угрозы, а игра через быстрые выпады позволяет создавать моменты даже против плотной обороны соперника.
Факты о командах
«Коньяспор»
- Пропускает в 11 матчах подряд
- Забивает в 8 из 10 последних очных встреч
- Средняя результативность: 1.40 гола
- Проигрывает 3 домашних матча подряд
«Антальяспор»
- Забивает в 7 последних очных матчах
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
- Забивает в среднем 1.40
- Нестабильные результаты на выезде
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Антальяспор»
Ожидается открытая игра с высокой плотностью моментов и ошибками в обороне с обеих сторон. Коньяспор постарается использовать фактор домашнего поля, но текущая форма гостей позволяет рассчитывать на ответные действия. Наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с обменом голами и преимуществом одной из сторон, определяемым реализацией.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.97
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90