17 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» на своeм поле примет «Коньяспор». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают кризис, а гости набрали отличный ход и не проигрывают 5 матчей подряд. «Коньяспор» является явным фаворитом.

«Антальяспор»

Хозяева переживают не лучший период. Команда находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках. В последних 5 играх «Антальяспор» забил 1.2 гола в среднем и пропустил 1.8. Оборона – слабое место. Сандер ван де Стрек (6 голов) пытается тащить команду, но этого недостаточно. Дома «Антальяспор» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт надежду. В личных встречах с «Коньяспором» у хозяев неплохая статистика: 8 из 10 последних матчей они не проигрывали. Это психологическое преимущество.

«Коньяспор»

Гости подходят к этому матчу в отличном настроении. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. В атаке порядок – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах, а Энис Барди (7 голов) в хорошей форме. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Антальяспора» «Коньяспор» имеет неплохую статистику: 7 из 9 последних матчей без поражений. Команда на ходу и будет стремиться продолжить свою беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Антальяспор»

«Коньяспор»

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Коньяспор»

«Коньяспор» в отличной форме: 5 матчей без поражений и надeжная оборона. «Антальяспор» борется за выживание, но их форма оставляет желать лучшего. Гости должны как минимум не проиграть, учитывая их текущее состояние и статистику личных встреч. Хозяева могут забить – дома они цепляются, – но вряд ли этого хватит для победы.

