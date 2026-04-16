«Антальяспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

16 апреля 2026 9:14
Антальяспор - Коньяспор
17 апр. 2026, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 30 тур
1.40
«Коньяспор» не проиграет (X2)
17 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» на своeм поле примет «Коньяспор». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают кризис, а гости набрали отличный ход и не проигрывают 5 матчей подряд. «Коньяспор» является явным фаворитом.

«Антальяспор»

Хозяева переживают не лучший период. Команда находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках. В последних 5 играх «Антальяспор» забил 1.2 гола в среднем и пропустил 1.8. Оборона – слабое место. Сандер ван де Стрек (6 голов) пытается тащить команду, но этого недостаточно. Дома «Антальяспор» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт надежду. В личных встречах с «Коньяспором» у хозяев неплохая статистика: 8 из 10 последних матчей они не проигрывали. Это психологическое преимущество.

«Коньяспор»

Гости подходят к этому матчу в отличном настроении. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. В атаке порядок – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах, а Энис Барди (7 голов) в хорошей форме. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Антальяспора» «Коньяспор» имеет неплохую статистику: 7 из 9 последних матчей без поражений. Команда на ходу и будет стремиться продолжить свою беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Антальяспор»

  • Борется за выживание (14-е место)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Сандер ван де Стрек (6 голов)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей с «Коньяспором»

«Коньяспор»

  • Пять матчей без поражений – отличная форма
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Энис Барди (7 голов)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей с «Антальяспором»

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Коньяспор»

«Коньяспор» в отличной форме: 5 матчей без поражений и надeжная оборона. «Антальяспор» борется за выживание, но их форма оставляет желать лучшего. Гости должны как минимум не проиграть, учитывая их текущее состояние и статистику личных встреч. Хозяева могут забить – дома они цепляются, – но вряд ли этого хватит для победы.

Рекомендованные ставки

  • «Коньяспор» не проиграет (X2) – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
«Коньяспор» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Другие прогнозы
16.04.2026
19:45
1.85
Лига Европы, 1/4 финала
Сельта - Фрайбург
Тотал больше 2.5
16.04.2026
19:45
1.75
Лига конференций, 1/4 финала
АЗ Алкмаар - Шахтер
Тотал больше 2.5
16.04.2026
22:00
1.40
Лига Европы, 1/4 финала
Астон Вилла - Болонья
«Астон Вилла» не проиграет и ТБ 1.5
16.04.2026
22:00
1.88
Лига Европы, 1/4 финала
Бетис - Брага
Тотал меньше 2.5
16.04.2026
22:00
1.62
Лига Европы, 1/4 финала
Ноттингем Форест - Порту
Тотал меньше 2.5
16.04.2026
22:00
1.82
Лига конференций, 1/4 финала
АЕК - Райо Вальекано
Тотал больше 2.5
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
