Робиньо будет обжаловать обвинение в групповом изнасиловании

Бывший футболист «Милана» и «Реала»​ Робиньо будет обжаловать девятилетний тюремный срок, к которому его приговорил суд Италии по делу о групповом изнасиловании.

«По инциденту, произошедшему несколько лет назад, мы уже заявили, что Робиньо отрицает все обвинения. Он не принимал участия в том эпизоде. Все юридические меры по обжалованию решения уже приняты», – опубликовал Робиньо в инстаграме официально заявление своих представителей.

Напомним, что ранее на этой неделе итальянский суд признал виновным футболиста и еще пять мужчин в изнасиловании 22-летней девушки из Албании в ночном клубе в Милане.

Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?