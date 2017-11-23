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    • Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?

    Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?


    2.2
    Голосов: 6
    23.11.2017 22:55
    Шокирующие новости о знаменитом экс-форварде «Реала», «Милана» и «Ман Сити».

    Что постановил суд Милана

    В итальянской прессе появилась информация о решении, принятом на суде в Милане. Робиньо и еще пятеро мужчин признаны виновными в изнасиловании 22-летней гражданки Албании на дискотеке в Милане. Упоминается также что, мужчины перед этим основательно напоили девушку. Это произошло еще в 2013 году. Наказание за такое преступление – девять лет лишения свободы. Впрочем, пока Робиньо не будет арестован, поскольку может подать апелляцию. Юристы бразильца уже занялись этим вопросом.

    Есть одна странность

    Три года назад эта новость уже всплывала, и тогда история звучала так: Робиньо с женой и еще пятью парнями встретили в ресторане 18-летнюю бразильскую девушку. Футболист позже отвез жену домой и присоединился к друзьям, а уже потом все и произошло. Сейчас сообщают, что жертвой из Албании.

    Почему следствие так сильно затянулось

    Дело было приостановлено, поскольку долгое время не могли найти пятерых спутников Робиньо. Сам же футболист полностью отрицал свою вину и не явился ни на одно из судебных слушаний. Жертва получила 60 тысяч евро в качестве компенсации.

    Что говорит адвокат Робиньо

    Адвокат футболиста Мариса Рамос подтвердила в интервью Sportsmail, что работа по защите уже ведется: «Этот инцидент произошел несколько лет назад. Мой клиент уже защитил себя от обвинений, он утверждает, что никакого участия в нем не принимал. Мы собрали всю информацию по этому делу, приняли все меры».

    Робиньо действительно любил развлекаться

    И он это не отрицает. Неделю назад бразилец дал интервью, в котором рассказал, что о нем думали в «Ман Сити»: «Когда я приехал в Англию, у меня была репутация любителя вечеринок. Это правда, я действительно любил развлекаться. Впрочем, англичане это делали даже чаще – часто в клубы ходили Джо Харт и Майка Ричардс, а Шон Райт-Филлипс так вообще постоянно где-то зависал. Но их пресса ловила совсем не так, как бразильцев».

    Но в изнасиловании его уже обвиняли

    Произошло это в 2009 году, как раз когда он выступал за «Манчестер Сити». Обвинение звучало ровно так же – виновен в групповом изнасиловании. Но тогда футболист был оправдан.

    Мы о нем почти забыли. Чем запомнился Робиньо?

    Перед переходом в «Реал» его называли новым Пеле, он был первым трансфером шейха Мансура в «Ман Сити» (сумма – €43 миллиона), а третьим и последним европейским клубом для него стал «Милан», где Робиньо задержался сразу на четыре сезона. В его активе ровно 100 матчей за сборную Бразилии, он выигрывал чемпионаты Бразилии, Италии, Испании и Китай, брал золото на Кубке Америки-2007. Сейчас 33-летний Робиньо выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, news.populiarno.com
    Рейтинг: 2.2 Голосов: 6
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    Комментарии (12)
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    Kulimen
    1511466930
    Куда катится мир? Че мужикам нельзя о изнасиловании тупо заявить и бобла поднять
    Ответить
    Михаил Шевченко
    1511471337
    Не факт что Италия добьется его экстрадиции...
    Ответить
    danko81
    1511472624
    попал ты робик
    Ответить
    psilocybe
    1511484221
    бедолага бабы твари
    Ответить
    Superviser77
    1511484950
    Эту девку звали Дина Шурыгинжа...
    Ответить
    Burtaze
    1511501088
    в милане шлюхи дорогие, у робиньо бабосиков не хватило....
    Ответить
    fenyablr
    1511507190
    опущенный
    Ответить
    ItalianFootball
    1511508045
    60к евро закончились и баба решила еще потрясти ребят.
    Ответить
    Eugene_MSC
    1528970869
    Блин, меня бы пятеро-шестеро матерых футболистов оттрахали по пьяни! Почему не всем так везет?
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