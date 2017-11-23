Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?

Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?

Что постановил суд Милана

В итальянской прессе появилась информация о решении, принятом на суде в Милане. Робиньо и еще пятеро мужчин признаны виновными в изнасиловании 22-летней гражданки Албании на дискотеке в Милане. Упоминается также что, мужчины перед этим основательно напоили девушку. Это произошло еще в 2013 году. Наказание за такое преступление – девять лет лишения свободы. Впрочем, пока Робиньо не будет арестован, поскольку может подать апелляцию. Юристы бразильца уже занялись этим вопросом.

Есть одна странность

Три года назад эта новость уже всплывала, и тогда история звучала так: Робиньо с женой и еще пятью парнями встретили в ресторане 18-летнюю бразильскую девушку. Футболист позже отвез жену домой и присоединился к друзьям, а уже потом все и произошло. Сейчас сообщают, что жертвой из Албании.

Почему следствие так сильно затянулось

Дело было приостановлено, поскольку долгое время не могли найти пятерых спутников Робиньо. Сам же футболист полностью отрицал свою вину и не явился ни на одно из судебных слушаний. Жертва получила 60 тысяч евро в качестве компенсации.

Что говорит адвокат Робиньо

Адвокат футболиста Мариса Рамос подтвердила в интервью Sportsmail, что работа по защите уже ведется: «Этот инцидент произошел несколько лет назад. Мой клиент уже защитил себя от обвинений, он утверждает, что никакого участия в нем не принимал. Мы собрали всю информацию по этому делу, приняли все меры».

Робиньо действительно любил развлекаться

И он это не отрицает. Неделю назад бразилец дал интервью, в котором рассказал, что о нем думали в «Ман Сити»: «Когда я приехал в Англию, у меня была репутация любителя вечеринок. Это правда, я действительно любил развлекаться. Впрочем, англичане это делали даже чаще – часто в клубы ходили Джо Харт и Майка Ричардс, а Шон Райт-Филлипс так вообще постоянно где-то зависал. Но их пресса ловила совсем не так, как бразильцев».

Но в изнасиловании его уже обвиняли

Произошло это в 2009 году, как раз когда он выступал за «Манчестер Сити». Обвинение звучало ровно так же – виновен в групповом изнасиловании. Но тогда футболист был оправдан.

Мы о нем почти забыли. Чем запомнился Робиньо?

Перед переходом в «Реал» его называли новым Пеле, он был первым трансфером шейха Мансура в «Ман Сити» (сумма – €43 миллиона), а третьим и последним европейским клубом для него стал «Милан», где Робиньо задержался сразу на четыре сезона. В его активе ровно 100 матчей за сборную Бразилии, он выигрывал чемпионаты Бразилии, Италии, Испании и Китай, брал золото на Кубке Америки-2007. Сейчас 33-летний Робиньо выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

Бразилия. Серия А Весь мир
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1511466930
Куда катится мир? Че мужикам нельзя о изнасиловании тупо заявить и бобла поднять
Ответить
Михаил Шевченко
1511471337
Не факт что Италия добьется его экстрадиции...
Ответить
danko81
1511472624
попал ты робик
Ответить
psilocybe
1511484221
бедолага бабы твари
Ответить
Superviser77
1511484950
Эту девку звали Дина Шурыгинжа...
Ответить
Burtaze
1511501088
в милане шлюхи дорогие, у робиньо бабосиков не хватило....
Ответить
fenyablr
1511507190
опущенный
Ответить
ItalianFootball
1511508045
60к евро закончились и баба решила еще потрясти ребят.
Ответить
Eugene_MSC
1528970869
Блин, меня бы пятеро-шестеро матерых футболистов оттрахали по пьяни! Почему не всем так везет?
Ответить
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+