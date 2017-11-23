Робиньо дают 9 лет тюрьмы за изнасилование. Что об этом известно?

Что постановил суд Милана

В итальянской прессе появилась информация о решении, принятом на суде в Милане. Робиньо и еще пятеро мужчин признаны виновными в изнасиловании 22-летней гражданки Албании на дискотеке в Милане. Упоминается также что, мужчины перед этим основательно напоили девушку. Это произошло еще в 2013 году. Наказание за такое преступление – девять лет лишения свободы. Впрочем, пока Робиньо не будет арестован, поскольку может подать апелляцию. Юристы бразильца уже занялись этим вопросом.

Есть одна странность

Три года назад эта новость уже всплывала, и тогда история звучала так: Робиньо с женой и еще пятью парнями встретили в ресторане 18-летнюю бразильскую девушку. Футболист позже отвез жену домой и присоединился к друзьям, а уже потом все и произошло. Сейчас сообщают, что жертвой из Албании.

Почему следствие так сильно затянулось

Дело было приостановлено, поскольку долгое время не могли найти пятерых спутников Робиньо. Сам же футболист полностью отрицал свою вину и не явился ни на одно из судебных слушаний. Жертва получила 60 тысяч евро в качестве компенсации.

Что говорит адвокат Робиньо

Адвокат футболиста Мариса Рамос подтвердила в интервью Sportsmail, что работа по защите уже ведется: «Этот инцидент произошел несколько лет назад. Мой клиент уже защитил себя от обвинений, он утверждает, что никакого участия в нем не принимал. Мы собрали всю информацию по этому делу, приняли все меры».

Робиньо действительно любил развлекаться

И он это не отрицает. Неделю назад бразилец дал интервью, в котором рассказал, что о нем думали в «Ман Сити»: «Когда я приехал в Англию, у меня была репутация любителя вечеринок. Это правда, я действительно любил развлекаться. Впрочем, англичане это делали даже чаще – часто в клубы ходили Джо Харт и Майка Ричардс, а Шон Райт-Филлипс так вообще постоянно где-то зависал. Но их пресса ловила совсем не так, как бразильцев».

Но в изнасиловании его уже обвиняли

Произошло это в 2009 году, как раз когда он выступал за «Манчестер Сити». Обвинение звучало ровно так же – виновен в групповом изнасиловании. Но тогда футболист был оправдан.

Мы о нем почти забыли. Чем запомнился Робиньо?

Перед переходом в «Реал» его называли новым Пеле, он был первым трансфером шейха Мансура в «Ман Сити» (сумма – €43 миллиона), а третьим и последним европейским клубом для него стал «Милан», где Робиньо задержался сразу на четыре сезона. В его активе ровно 100 матчей за сборную Бразилии, он выигрывал чемпионаты Бразилии, Италии, Испании и Китай, брал золото на Кубке Америки-2007. Сейчас 33-летний Робиньо выступает за бразильский «Атлетико Минейро».