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    • Робиньо подозревает итальянский суд в расизме – его приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Робиньо подозревает итальянский суд в расизме – его приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Бывший нападающий «Милана» Робиньо высказался о своем приговоре в Италии.

    • Футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.
    • По версии следствия, он в компании из 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
    • Преступление датировано 2013 годом.
    • Италия пыталась добиться экстрадиции Робиньо, но Бразилия не выдала его.

    «Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Без сомнения. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили.

    С той девушкой у меня были быстрые и поверхностные отношения. Все было по обоюдному согласию. Она ни разу не оттолкнула меня, не сказала «стоп». Там были и другие люди. Когда я увидел, что она хочет продолжить с другими парнями, я уехал домой», – рассказал Робиньо.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (1)
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    VVM1964
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    Кстати - на заметку адвокатам Промеса !!! )))
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