Робиньо подозревает итальянский суд в расизме – его приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Бывший нападающий «Милана» Робиньо высказался о своем приговоре в Италии.

Футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

По версии следствия, он в компании из 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.

Преступление датировано 2013 годом.

Италия пыталась добиться экстрадиции Робиньо, но Бразилия не выдала его.

«Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Без сомнения. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили.

С той девушкой у меня были быстрые и поверхностные отношения. Все было по обоюдному согласию. Она ни разу не оттолкнула меня, не сказала «стоп». Там были и другие люди. Когда я увидел, что она хочет продолжить с другими парнями, я уехал домой», – рассказал Робиньо.