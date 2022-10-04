Италия затребовала экстрадицию Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

Министерство юстиции Италии направило в Бразилию запрос об экстрадиции бывшего нападающего «Милана» Робиньо.

В январе футболиста приговорили к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

Вероятно, бразильцы откажут в выдаче форварда, потому что это противоречит конституции страны.