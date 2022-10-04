Италия затребовала экстрадицию Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

Министерство юстиции Италии направило в Бразилию запрос об экстрадиции бывшего нападающего «Милана» Робиньо.
В январе футболиста приговорили к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.
Вероятно, бразильцы откажут в выдаче форварда, потому что это противоречит конституции страны.
- Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити», «Сантос» и другие клубы.
- По версии следствия, он в компании из 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
- Преступление датировано 2013 годом.
Источник: Sky Sport Italia