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    Италия затребовала экстрадицию Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Министерство юстиции Италии направило в Бразилию запрос об экстрадиции бывшего нападающего «Милана» Робиньо.

    В январе футболиста приговорили к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

    Вероятно, бразильцы откажут в выдаче форварда, потому что это противоречит конституции страны.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      AlexanderFCSM 24 минуты назад

      Вот так они и отдадут своего гражданина)

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