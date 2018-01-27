Робиньо: «Кризис в «Реале»? Это лишь небольшой эпизод»

Бывший нападающий «Реала» Робиньо оценил шансы на переход в мадридский клуб форварда «ПСЖ» Неймара, а также высказал мнение, что кризис сливочных – это всего лишь временное явление.

«Я думаю, Неймар мог играть выступать за «Реал», но это будет довольно сложно, потому что у него есть пятилетний контракт с «ПСЖ». Тем не менее это возможно.

Спад мадридцев? Считаю, это все скоротечно. Иногда клуб может переживать непростые времена, но «Реал» есть «Реал». Сливочные все еще имеют ресурсы для улучшения. Люди хотят, чтобы «галактикос» побеждали круглы год. Я мадридиста, и я всегда хочу, чтобы команда выступала хорошо.

Зидан? Думаю, он должен оставаться у руля команды, потому что он один из лучших тренеров в мире», – сказал Робиньо.