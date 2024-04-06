Дрогба прокомментировал приговоры Алвеса и Робиньо

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался о том, что бывшие игроки «Реала» и «Барселоны» Робиньо и Дани Алвес оказались в тюрьме.
«У обоих футболистов была прекрасная карьера, но эти эпизоды показывают, что все мы люди со слабостями.
Такое может случиться, и грустно это осознавать. Жизнь состоит не только в том, чтобы быть отличным игроком», – заявил Дрогба.
- Оба бразильца были осуждены за случаи изнасилования.
- Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно. Сейчас он на свободе под залогом.
- Робиньо был приговорен к 9 годам тюрьмы.