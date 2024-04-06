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    Дрогба прокомментировал приговоры Алвеса и Робиньо

    Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался о том, что бывшие игроки «Реала» и «Барселоны» Робиньо и Дани Алвес оказались в тюрьме.

    «У обоих футболистов была прекрасная карьера, но эти эпизоды показывают, что все мы люди со слабостями.

    Такое может случиться, и грустно это осознавать. Жизнь состоит не только в том, чтобы быть отличным игроком», – заявил Дрогба.

    • Оба бразильца были осуждены за случаи изнасилования.
    • Алвеса приговорили к 4,5 годам реального лишения свободы и 5 годам тюремного заключения условно. Сейчас он на свободе под залогом.
    • Робиньо был приговорен к 9 годам тюрьмы.

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    Источник: AP Noticias

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    06.04.2024 08:16
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1712384766
    Вывод: нужно думать не членом, а головой.
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    СпорЦмен
    1712411451
    Вот если бы они сказали, что просто вошли не в ту дверь, им бы всё списали.
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    Сан4ик-Скворцов-google
    1712557490
    *** стоит, голова не соображает, короче сперма в голову ударила, хотя может быть и подстава, тёлки щас ппц продуманные)))
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