Дрогба прокомментировал приговоры Алвеса и Робиньо

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался о том, что бывшие игроки «Реала» и «Барселоны» Робиньо и Дани Алвес оказались в тюрьме.

«У обоих футболистов была прекрасная карьера, но эти эпизоды показывают, что все мы люди со слабостями.

Такое может случиться, и грустно это осознавать. Жизнь состоит не только в том, чтобы быть отличным игроком», – заявил Дрогба.