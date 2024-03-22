Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо доставлен в местную тюрьму Тремембе (150 километров от Сан-Паулу). Там он будет отбывать наказание за изнасилование.
Сначала спортсмен проведет десять дней на карантине в одиночной камере, после чего переведут в общую, где будут еще четыре-пять человек. Предусмотрено трехразовое питание и прогулки.
- Робиньо проведет за решеткой 9 лет.
- В ноябре 2017 года нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование.
- Робиньо выступал за «Милан», «Реал», «Манчестер Сити».