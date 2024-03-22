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    • Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование

    Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование

    Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо доставлен в местную тюрьму Тремембе (150 километров от Сан-Паулу). Там он будет отбывать наказание за изнасилование.

    Сначала спортсмен проведет десять дней на карантине в одиночной камере, после чего переведут в общую, где будут еще четыре-пять человек. Предусмотрено трехразовое питание и прогулки.

    • Робиньо проведет за решеткой 9 лет.
    • В ноябре 2017 года нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование.
    • Робиньо выступал за «Милан», «Реал», «Манчестер Сити».

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    Источник: CNN

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