Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо доставлен в местную тюрьму Тремембе (150 километров от Сан-Паулу). Там он будет отбывать наказание за изнасилование.

Сначала спортсмен проведет десять дней на карантине в одиночной камере, после чего переведут в общую, где будут еще четыре-пять человек. Предусмотрено трехразовое питание и прогулки.