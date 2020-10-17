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«Сантос» расторг контракт с Робиньо спустя неделю после подписания

17 октября 2020, 08:54
1

«Сантос» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Робиньо.

Клуб указал, что решение расторгнуть контракт было взаимным. Это позволит 36-летнему футболисту сосредоточиться на судебном процессе в Италии, где его обвиняют в изнасиловании.

Форвард заключил соглашение с «Сантосом» неделю назад, 10 октября. Оно было рассчитано до февраля.

Бразилец согласился на зарплату 271 доллар в месяц, чтобы помочь испытывающему финансовые проблемы клубу, который его воспитал.

По информации ESPN, после подписания договора с Робиньо «Сантос» потерял крупного спонсора – компанию Orthopride.

Источник: Официальный сайт «Сантоса»
Бразилия. Серия А Сантос Робиньо
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1602918187
Да, 270 долларов выплачивать это вам не халам-балам, огромная ЗП была у Роба.
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