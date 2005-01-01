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    «Сантос» расторг контракт с Робиньо спустя неделю после подписания

    «Сантос» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Робиньо.

    Клуб указал, что решение расторгнуть контракт было взаимным. Это позволит 36-летнему футболисту сосредоточиться на судебном процессе в Италии, где его обвиняют в изнасиловании.

    Форвард заключил соглашение с «Сантосом» неделю назад, 10 октября. Оно было рассчитано до февраля.

    Бразилец согласился на зарплату 271 доллар в месяц, чтобы помочь испытывающему финансовые проблемы клубу, который его воспитал.

    По информации ESPN, после подписания договора с Робиньо «Сантос» потерял крупного спонсора – компанию Orthopride.

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    Источник: Официальный сайт «Сантоса»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1590

      ItalianFootball 1 час назад

      Да, 270 долларов выплачивать это вам не халам-балам, огромная ЗП была у Роба.

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