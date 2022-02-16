Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо вскоре должен быть арестован. Ордер на его арест официально выдало Министерство юстиции Италии. Привести его в исполнении должен Интерпол.

Это произошло после того как Верховный суд подтвердил решение приговорить спортсмена к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

По версии суда, бразилец в 2013 году в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.

Преступление было совершено в Италии.

Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».

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