Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

Это тот чучело который забивал голы и палец в роте сосал?
Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо вскоре должен быть арестован. Ордер на его арест официально выдало Министерство юстиции Италии. Привести его в исполнении должен Интерпол.
Это произошло после того как Верховный суд подтвердил решение приговорить спортсмена к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.
- По версии суда, бразилец в 2013 году в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
- Преступление было совершено в Италии.
- Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».
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Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
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