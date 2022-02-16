Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо вскоре должен быть арестован. Ордер на его арест официально выдало Министерство юстиции Италии. Привести его в исполнении должен Интерпол.
Это произошло после того как Верховный суд подтвердил решение приговорить спортсмена к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.
- По версии суда, бразилец в 2013 году в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
- Преступление было совершено в Италии.
- Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».
Источник: Reuters