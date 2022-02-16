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  • Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

16 февраля 2022, 21:31
11

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо вскоре должен быть арестован. Ордер на его арест официально выдало Министерство юстиции Италии. Привести его в исполнении должен Интерпол.

Это произошло после того как Верховный суд подтвердил решение приговорить спортсмена к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

  • По версии суда, бразилец в 2013 году в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
  • Преступление было совершено в Италии.
  • Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».

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Источник: Reuters
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Бразилия Робиньо
Комментарии (11)
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pele1981
1645037171
Кастрировать урода и всего делов-то!
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portero
1645039653
Эээ девять лет назад... что видео наснимали, просто другие доказательства сложно представить?
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MaxRnD
1645040433
Девять лет за групповые виды спорта
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Frankfurt Am Main
1645041868
Это тот чучело который забивал голы и палец в роте сосал?
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Plyash
1645043780
Следствие шло 9 лет? Надо было сидеть в КПЗ это время ,сейчас как раз бы и вышел. А теперь тюряга,это похлеще...
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Вайвайнах
1645048703
Будет петушиньо
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paracetamol
1645075995
Чё, у него баб не было. В Италии проститутки на каждом углу. Приезжие и свои. Дурак!
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portero
1645079882
Послушал беседу на эту тему, восемь девушек (сейчас живут в Барселоне) из Рио говорят, что в их городе нельзя ходить одной вечерами, все 8 были отловлены минимум раз и всяко разно отимели их.... Ну и что ждать от этих ребят, для них это норма, а тем более часто подают путы на изнасилование....
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ItalianFootball
1645081874
Поди его в бразильских фавелах интерполу найди)
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zigbert
1645102496
Уже ищут. Долго же принимали решение.
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