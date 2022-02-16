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    Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо вскоре должен быть арестован. Ордер на его арест официально выдало Министерство юстиции Италии. Привести его в исполнении должен Интерпол.

    Это произошло после того как Верховный суд подтвердил решение приговорить спортсмена к девяти годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании.

    • По версии суда, бразилец в 2013 году в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
    • Преступление было совершено в Италии.
    • Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».

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    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    «Атлетик» уволил Гаритано с поста главного тренера. Клуб идет девятым в Примере и вышел в финал Кубка

    Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1433

      Frankfurt Am Main 2 минуты назад

      Это тот чучело который забивал голы и палец в роте сосал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49042

      MaxRnD 26 минут назад

      Девять лет за групповые виды спорта

      1
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      Рейтинг: +58698

      portero 39 минут назад

      Эээ девять лет назад... что видео наснимали, просто другие доказательства сложно представить?

      1
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      Рейтинг: +243

      pele1981 1 час назад

      Кастрировать урода и всего делов-то!

      0
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      Рейтинг: +4497

      FENIX-SL > pele1981 1 час назад

      и только потом узнать что очередная насадка на половой орган, подставила мужика
      здесь нельзя со стороны знать наверняка что виновен или что невиновен
      зачем такие изречения то?

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