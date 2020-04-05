Робиньо: «В «Милане» Ибрагимович вызвал Гаттузо на бой во время тренировки. Кто победил? Златан всегда побеждает»

Бывший нападающий «Милана» Робиньо рассказал, что Златан Ибрагимович однажды вызвал Дженнаро Гаттузо на бой во время тренировки. Это было в промежуток между 2010 и 2012 годами.
«Ибрагимович в хорошем смысле высокомерен. Он уверен в своих силах. Однажды на тренировке он вызвал Гаттузо на бой по правилам джиу-джитсу. Дженнаро тоже занимался единоборствами. Кто победил? Златан всегда побеждает», – цитирует Робиньо Marca.
- Бразилец сейчас выступает за турецкий «Истанбул».
- Ибрагимович выступает за «Милан», а Гаттузо тренирует «Наполи»,
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Marca