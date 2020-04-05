Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Робиньо: «В «Милане» Ибрагимович вызвал Гаттузо на бой во время тренировки. Кто победил? Златан всегда побеждает»

Робиньо: «В «Милане» Ибрагимович вызвал Гаттузо на бой во время тренировки. Кто победил? Златан всегда побеждает»

5 апреля 2020, 10:48
1

Бывший нападающий «Милана» Робиньо рассказал, что Златан Ибрагимович однажды вызвал Дженнаро Гаттузо на бой во время тренировки. Это было в промежуток между 2010 и 2012 годами.

«Ибрагимович в хорошем смысле высокомерен. Он уверен в своих силах. Однажды на тренировке он вызвал Гаттузо на бой по правилам джиу-джитсу. Дженнаро тоже занимался единоборствами. Кто победил? Златан всегда побеждает», – цитирует Робиньо Marca.

  • Бразилец сейчас выступает за турецкий «Истанбул».
  • Ибрагимович выступает за «Милан», а Гаттузо тренирует «Наполи»,
  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Marca
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Милан Наполи Истанбул Башакшехир Робиньо Ибрагимович Златан Гаттузо Дженнаро
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+