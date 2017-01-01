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    Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму

    Министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес требует посадить бывшего форварда «Милана» и «Реала» Робиньо в тюрьму, сообщает O Globo.

    В 2017 году Робиньо был приговорен к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании. Футболист получил срок заочно, потому что проживает в Бразилии и не может быть экстрагирован оттуда в Италию по закону.

    • 11 октября Робиньо подписал контракт с «Сантосом», но расторг его спустя 6 дней, чтобы сосредоточиться на защите в суде.
    • Бразилец согласился на зарплату 271 доллар в месяц, чтобы помочь испытывающему финансовые проблемы клубу, который его воспитал.

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    Источник: O Globo

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