Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму

Министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес требует посадить бывшего форварда «Милана» и «Реала» Робиньо в тюрьму, сообщает O Globo.

В 2017 году Робиньо был приговорен к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании. Футболист получил срок заочно, потому что проживает в Бразилии и не может быть экстрагирован оттуда в Италию по закону.