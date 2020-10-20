Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму

Министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес требует посадить бывшего форварда «Милана» и «Реала» Робиньо в тюрьму, сообщает O Globo.
В 2017 году Робиньо был приговорен к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании. Футболист получил срок заочно, потому что проживает в Бразилии и не может быть экстрагирован оттуда в Италию по закону.
- 11 октября Робиньо подписал контракт с «Сантосом», но расторг его спустя 6 дней, чтобы сосредоточиться на защите в суде.
- Бразилец согласился на зарплату 271 доллар в месяц, чтобы помочь испытывающему финансовые проблемы клубу, который его воспитал.
Источник: O Globo