Робиньо – о возвращении в «Сантос»: «Буду играть за минимальную зарплату. Хочу помочь клубу, который для меня многое сделал»

Нападающий Робиньо прокомментировал четвертый приход в «Сантос». Он будет получать в клубе 270 долларов в месяц.

«У клуба тяжелые финансовые времена. Хочу помочь клубу, который многое для меня сделал. Буду играть за минимальную зарплату. Главное – что я здесь», – сказал футболист.