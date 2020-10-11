Робиньо – о возвращении в «Сантос»: «Буду играть за минимальную зарплату. Хочу помочь клубу, который для меня многое сделал»

Нападающий Робиньо прокомментировал четвертый приход в «Сантос». Он будет получать в клубе 270 долларов в месяц.
«У клуба тяжелые финансовые времена. Хочу помочь клубу, который многое для меня сделал. Буду играть за минимальную зарплату. Главное – что я здесь», – сказал футболист.
- Именно за клуб из Сан-Паулу Робиньо провел больше всего матчей в карьере.
- Робиньо брал со сборной Бразилии Кубок Америки в 2007 году.
- «Сантос» после 14 матчей идет в сезоне Серии А седьмым.
Источник: официальный сайт «Сантоса»