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  • Робиньо – о возвращении в «Сантос»: «Буду играть за минимальную зарплату. Хочу помочь клубу, который для меня многое сделал»

Робиньо – о возвращении в «Сантос»: «Буду играть за минимальную зарплату. Хочу помочь клубу, который для меня многое сделал»

11 октября 2020, 10:40

Нападающий Робиньо прокомментировал четвертый приход в «Сантос». Он будет получать в клубе 270 долларов в месяц.

«У клуба тяжелые финансовые времена. Хочу помочь клубу, который многое для меня сделал. Буду играть за минимальную зарплату. Главное – что я здесь», – сказал футболист.

  • Именно за клуб из Сан-Паулу Робиньо провел больше всего матчей в карьере.
  • Робиньо брал со сборной Бразилии Кубок Америки в 2007 году.
  • «Сантос» после 14 матчей идет в сезоне Серии А седьмым.

Источник: официальный сайт «Сантоса»
Бразилия. Серия А Сантос Робиньо
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