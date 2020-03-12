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Робиньо
Статистика
Робиньо - статистика
Завершил карьеру
25 января 1984 (42)
#70 | Нападающий
173 см | 67 кг
Бразилия | Испания
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Лига Европы 2019/2020
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Турция. Суперлига 2019/2020
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Италия. Серия А 2013/2014
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Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
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Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1 : 0
12.03.2020
Копенгаген
74' - 90'
Лига Европы,
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.02.2020
Спортинг
89' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 3
28.11.2019
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Вольфсберг
0 : 3
07.11.2019
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
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