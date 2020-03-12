Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Суперкубок Испании 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008