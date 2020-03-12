Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Копенгаген
Истанбул Башакшехир - Копенгаген: обзор матча 12 марта 2020
Истанбул Башакшехир
12.03.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Копенгаген
88'
Э. Вишча (П)
88'
Э. Вишча (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Копенгаген
Желтая карточка
А. Окечукву
90'
+3
Желтая карточка
А. Окечукву
90'
+2
Замена
А. Окечукву
️️️️
Э. Вишча
90'
+1
89'
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Бьель
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Вишча
88'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Вишча
88'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
М. Текдемир
85'
82'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Сантос
Замена
Робиньо
️️️️
Э. Кривелли
74'
62'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Дарами
Желтая карточка
Э. Кривелли
60'
Желтая карточка
Э. Кривелли
60'
4'
Желтая карточка
М. Сантос
Желтая карточка
И. Кахведжи
4'
4'
Желтая карточка
М. Сантос
Желтая карточка
И. Кахведжи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Махмут Текдемир
ЦП
9
Даниэль Алексич
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
3
Клиши
37
Шкртел
80
Кайсара
24
Епуряну
17
Кахведжи
21
Текдемир
9
Алексич
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
4-3-2-1
1
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
6
Бьелланд
19
Бенгтссон
6
Стаге
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
9
Дарами
27
Сантос
10
Вишча
14
Окечукву
14
Окечукву
10
Вишча
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
21
Текдемир
27
Кривелли
70
Робиньо
70
Робиньо
27
Кривелли
16
Бьель
2
Бартолец
2
Бартолец
16
Бьель
9
Дарами
29
Кауфманн
29
Кауфманн
9
Дарами
27
Сантос
7
Фишер
7
Фишер
27
Сантос
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Копенгаген
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+