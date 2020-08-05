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Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Истанбул Башакшехир
Копенгаген - Истанбул Башакшехир: обзор матча 05 августа 2020
Копенгаген
05.08.2020, среда, 19:55
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
4'
Й. Винд
52'
Й. Винд (П)
62'
Р. Фалк-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
К. Бартолец
88'
84'
Желтая карточка
Э. Элиа
Замена
Б. Овьедо
️️️️
П. Бьель
84'
Замена
К. Бартолец
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
84'
79'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Кривелли
71'
Замена
Б. Озкан
️️️️
И. Кахведжи
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Н. Бойлесен
69'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалк-Йенсен
Пас отдал
Й. Винд
62'
54'
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Топал
54'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Текдемир
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Кауфманн
54'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Р. Мудражия
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Винд
52'
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
Г. Варела
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
6
Бьелланд
25
Нельссон
20
Бойлесен
2
Варела
20
Мудражия
6
Зека
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
29
Кауфманн
19
Винд
3-2-2-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
37
Шкртел
21
Текдемир
80
Кайсара
3
Клиши
5
Топал
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
19
Ба
29
Кауфманн
9
Дарами
9
Дарами
29
Кауфманн
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
16
Бьель
16
Овьедо
16
Овьедо
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
2
Бартолец
2
Бартолец
8
Фалк-Йенсен
20
Мудражия
6
Стаге
6
Стаге
20
Мудражия
5
Топал
9
Алексич
9
Алексич
5
Топал
21
Текдемир
11
Элиа
11
Элиа
21
Текдемир
17
Кахведжи
19
Озкан
19
Озкан
17
Кахведжи
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
Остались в запасе
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Копенгаген - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Паркен
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