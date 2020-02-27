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Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Спортинг
Истанбул Башакшехир - Спортинг: обзор матча 27 февраля 2020
Истанбул Башакшехир
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы
4 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Спортинг
31'
М. Шкртел
45'
Д. Алексич
90+2'
Э. Вишча
119'
Э. Вишча (П)
68'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Спортинг
Замена
К. Понк
️️️️
Э. Вишча
120'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Э. Вишча
119'
108'
Замена
П. Мендеш
️️️️
А. Шпорар
ГОЛ! 3:1!
Э. Вишча
Пас отдал
Г. Клиши
90'
+2
90'
+1
Замена
Э. Энрике
️️️️
Вендел
Замена
Робиньо
️️️️
И. Кахведжи
89'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Элиа
85'
Желтая карточка
И. Кахведжи
81'
Замена
Б. Озкан
️️️️
А. Окечукву
77'
Желтая карточка
А. Епуряну
74'
73'
Замена
И. Думбия
️️️️
Ж. Кабрал
Желтая карточка
Г. Клиши
71'
68'
ГОЛ! 2:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
М. Акунья
60'
Замена
Г. Плата
️️️️
Я. Боласи
ГОЛ! 2:0!
Д. Алексич
45'
42'
Желтая карточка
Л. Вьетто
Желтая карточка
Д. Алексич
37'
34'
Желтая карточка
Вендел
ГОЛ! 1:0!
М. Шкртел
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Вендел
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Спортинг
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Педру Мендеш
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
9
Алексич
24
Епуряну
37
Шкртел
3
Клиши
80
Кайсара
11
Элиа
14
Окечукву
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
4-3-1-2
81
Максимиану
33
Ристовски
4
Коатес
4
Илори
21
Акунья
6
Батталья
8
Вендел
11
Боласи
77
Кабрал
10
Вьетто
99
Шпорар
10
Вишча
26
Понк
26
Понк
10
Вишча
14
Окечукву
19
Озкан
19
Озкан
14
Окечукву
17
Кахведжи
70
Робиньо
70
Робиньо
17
Кахведжи
11
Элиа
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
11
Элиа
99
Шпорар
9
Мендеш
9
Мендеш
99
Шпорар
11
Боласи
19
Плата
19
Плата
11
Боласи
77
Кабрал
8
Думбия
8
Думбия
77
Кабрал
8
Вендел
23
Энрике
23
Энрике
8
Вендел
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Спортинг
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Остались в запасе
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Олимпийский
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