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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Истанбул Башакшехир
Спортинг - Истанбул Башакшехир: обзор матча 20 февраля 2020
Спортинг
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
3'
С. Коатес
44'
А. Шпорар
51'
Л. Вьетто
77'
Э. Вишча (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Истанбул Башакшехир
Замена
Г. Плата
️️️️
Я. Боласи
89'
81'
Замена
Д. Алексич
️️️️
И. Кахведжи
Замена
И. Думбия
️️️️
Ж. Кабрал
81'
79'
Желтая карточка
К. Понк
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Вишча
Желтая карточка
Л. Нету
76'
Замена
П. Мендеш
️️️️
А. Шпорар
71'
70'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Шкртел
57'
Желтая карточка
Э. Кривелли
ГОЛ! 3:0!
Л. Вьетто
51'
46'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Ф. Гульбрандсен
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
Пас отдал
С. Ристовски
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Коатес
Пас отдал
М. Акунья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Вендел
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Спортинг
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
4-3-1-2
81
Максимиану
21
Акунья
13
Нету
4
Коатес
33
Ристовски
8
Вендел
6
Батталья
11
Боласи
77
Кабрал
99
Шпорар
10
Вьетто
3-2-1-1-3
34
Гюнок
26
Понк
37
Шкртел
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
17
Кахведжи
10
Вишча
8
Гульбрандсен
19
Ба
27
Кривелли
99
Шпорар
9
Мендеш
9
Мендеш
99
Шпорар
11
Боласи
19
Плата
19
Плата
11
Боласи
77
Кабрал
8
Думбия
8
Думбия
77
Кабрал
17
Кахведжи
9
Алексич
9
Алексич
17
Кахведжи
8
Гульбрандсен
19
Озкан
19
Озкан
8
Гульбрандсен
37
Шкртел
11
Элиа
11
Элиа
37
Шкртел
Остались в запасе
Спортинг
Истанбул Башакшехир
64
Рафаэл Камашу
ПВ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
64
Рафаэл Камашу
ПВ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Спортинг - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Жозе Алваладе
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