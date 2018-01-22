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  • Робиньо, которому грозят девять лет тюрьмы, согласовал контракт с «Сивасспором»

Робиньо, которому грозят девять лет тюрьмы, согласовал контракт с «Сивасспором»

22 января 2018, 14:38

Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо в ближайшее время станет игроком «Сивасспора».

Завтра, 23 января, бразилец прибудет в Турцию для подписания контракта с «храбрецами».

Напомним, в ноябре 2017 года 33-летний футболист был обвинен миланским судом в участии в групповом изнасиловании и осужден на девять лет. При этом Робиньо заявил, что не собирается признавать своей вины и намерен обжаловать приговор.

Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул ка свободный агент в конце прошлого года.

Источник: ФК «Сивасспор»
Турция. Суперлига Сивасспор Робиньо
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