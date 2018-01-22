Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Робиньо, которому грозят девять лет тюрьмы, согласовал контракт с «Сивасспором»

    Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо в ближайшее время станет игроком «Сивасспора».

    Завтра, 23 января, бразилец прибудет в Турцию для подписания контракта с «храбрецами».

    Напомним, в ноябре 2017 года 33-летний футболист был обвинен миланским судом в участии в групповом изнасиловании и осужден на девять лет. При этом Робиньо заявил, что не собирается признавать своей вины и намерен обжаловать приговор.

    Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул ка свободный агент в конце прошлого года.

    Источник: ФК «Сивасспор»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2018 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11