Робиньо: «Челси» начал продавать футболки с моим именем. Это не понравилось «Реалу», трансфер сорвался» 

Бывший нападающий «Реала» Робиньо рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» из мадридского клуба. Бразилец выступал за «Реал» с 2005 по 2008 год.

«Я хотел перейти в «Челси». Сколари сказал, что я могу помочь команде. Но «Реал» прекратил переговоры, клубу не понравилось, что «Челси» начал продавать футболки с моим именем до трансфера.

Я уверен, что переговоры закончились из-за этого, это был вопрос гордости для «Реала». Вдобавок «Челси» играл в Лиге чемпионов, а «Манчестер Сити» – нет. Но я перешел в великий клуб, который хорошо принял меня», – сказал Робиньо.

В 2008 году игрок перешел в «Манчестер Сити». Сейчас Робиньо выступает за «Сивасспор».