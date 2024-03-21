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    • Робиньо отправят в тюрьму в Бразилии, его приговорили к 9 годам заключения

    Робиньо отправят в тюрьму в Бразилии, его приговорили к 9 годам заключения

    Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо будет отбывать тюремное заключение на родине.

    Заседание Верховного суда юстиции большинством голосов одобрило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл наказание в бразильской тюрьме.

    В ноябре 2017 года нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование.

    Защита Робиньо может подать апелляцию в Федеральный верховный суд.

    • 40-летний Робиньо завершил игровую карьеру в 2020 году.
    • Преступление было совершено на дискотеке в Милане 22 января 2013 года.

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    Источник: CNN Brasil

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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1711004644
    9 лет за изнасилование в Италии и 6 лет за торговлю наркотиками в промышленных масштабах в Нидерландах. Суд в Нидерландах чересчур мягок к преступникам!
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