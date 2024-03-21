Робиньо отправят в тюрьму в Бразилии, его приговорили к 9 годам заключения

Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо будет отбывать тюремное заключение на родине.
Заседание Верховного суда юстиции большинством голосов одобрило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл наказание в бразильской тюрьме.
В ноябре 2017 года нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование.
Защита Робиньо может подать апелляцию в Федеральный верховный суд.
- 40-летний Робиньо завершил игровую карьеру в 2020 году.
- Преступление было совершено на дискотеке в Милане 22 января 2013 года.