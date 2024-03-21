Робиньо отправят в тюрьму в Бразилии, его приговорили к 9 годам заключения

Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо будет отбывать тюремное заключение на родине.

Заседание Верховного суда юстиции большинством голосов одобрило запрос из Италии о том, чтобы Робиньо отбыл наказание в бразильской тюрьме.

В ноябре 2017 года нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование.

Защита Робиньо может подать апелляцию в Федеральный верховный суд.