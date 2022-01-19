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  • Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

19 января 2022, 22:56
11

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо официально осужден на девять лет тюрьмы за участие в групповом изнасиловании. Последняя судебная инстанция признала первичное решение верным.

Несмотря на стремление адвокатов избавить бразильца от наказания, Робиньо признан виновным в преступлении, совершенном в Италии в 2013 году.

  • Где 37-летний Робиньо будет отбывать срок, станет известно позднее.
  • Бразилец в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
  • Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».

Робиньо признан виновным по делу об изнасиловании

Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму

Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Робиньо
Комментарии (11)
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Стэнли
1642622386
Дебилы.
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derrik2000
1642627245
По роду деятельности ранее был знаком я с такими "групповыми изнасилованиями". Херня все эти "изнасилования"! ХЕРНЯ!!! Причём, ПОЛНАЯ! Просто принято в "цивилизованных" странах, что если был контакт "мужчина-женщина", а ПОСЛЕ контакта женщина, которая ДО преследовала какие-то свои, возможно и меркантильные цели, не добившись желаемого, подаёт заявление об изнасиловании. Даже групповом. Главное - чтобы не подмывалась ДО экспертизы. Здесь - да... ((( Как говорится, "хоть ежом, хоть ужом" извернись - так называемая "правда" и закон, вернее, судебная практика, будут на её стороне. Остаётся одно - договариваться с "потерпевшей". В зависимости от социального статуса и алчности суммы "компенсации" могут быть самые разные. А, вот, потом, если договорились. но дело уже возбуждено, наступает ТОНКАЯ работа КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ адвокатов: показания-то "потерпевшая" дала. следы "биоматериала" по результатам экспертизы имеются и т. д. и т. п., в общем, ВСЁ, что указывает на изнасилование, уже имеется в деле. Кроме. пожалуй, признательных показаний обвиняемых. В общем, у адвоката наступает серьёзная работа. А "аблакаты", видать у него ФУФЛО-РЕШАЛЫ, навроде наших Пашаева-Добровинского-Островского. Потому и срок получил реальный.
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Plyash
1642630016
Девять лет за один оргазм? Придурок бразильский,спросил бы русского Дзюбло,он бы его научил этому делу вручную без всяких групповух.Теперь точно пригодится.
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3meeeD
1642659087
Посадят в супер лёгкий режим.где будет гонять мячик.выйдет через годик два.
Все как обычно.
Я бы negra на кресте спалил к ***...ой матери
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