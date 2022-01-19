Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо официально осужден на девять лет тюрьмы за участие в групповом изнасиловании. Последняя судебная инстанция признала первичное решение верным.

Несмотря на стремление адвокатов избавить бразильца от наказания, Робиньо признан виновным в преступлении, совершенном в Италии в 2013 году.

Где 37-летний Робиньо будет отбывать срок, станет известно позднее.

Бразилец в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.

Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».

Робиньо признан виновным по делу об изнасиловании

Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму