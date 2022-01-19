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    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо официально осужден на девять лет тюрьмы за участие в групповом изнасиловании. Последняя судебная инстанция признала первичное решение верным.

    Несмотря на стремление адвокатов избавить бразильца от наказания, Робиньо признан виновным в преступлении, совершенном в Италии в 2013 году.

    • Где 37-летний Робиньо будет отбывать срок, станет известно позднее.
    • Бразилец в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
    • Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».

    Робиньо признан виновным по делу об изнасиловании

    Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму

    Источник: Globo Esporte

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    19.01.2022 22:56
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL 2 часа назад

      крутой футболист был очень!
      хрен знает..туфта это или нет
      думаю что более вероятна клевета в исполнении девушки из Албании ахаххаахахах

      0
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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 16 часов назад

      Трудно опровергать "местных специалистов", но по мне так имея кучу денег реально снять "легальных девочек", без заморочек.
      Раз не хватило ума или денег пожалел , что ж посиди , время хватит подумать.

      2
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 > Alekxei Z. 15 часов назад

      Например, русских Наташ).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      3meeeD 16 часов назад

      Посадят в супер лёгкий режим.где будет гонять мячик.выйдет через годик два.

      Все как обычно.

      Я бы negra на кресте спалил к ***...ой матери

      1
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      Рейтинг: +10320

      playsh 20 января, 01:06

      Девять лет за один оргазм? Придурок бразильский,спросил бы русского Дзюбло,он бы его научил этому делу вручную без всяких групповух.Теперь точно пригодится.

      9
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 > playsh 20 января, 01:19

      Исходя из твоего коммента, понимаешь, что Дзюбиньо-то умно поступил. Сам себе режиссер, зато без девяточки на шконке.

      4
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      ...
      Рейтинг: +10320

      playsh > vladik12 20 января, 01:41

      Ума-то в этом деле Дзюбле не понадобилось,на инстинкте получилось...

      2
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      Рейтинг: +18549

      derrik2000 20 января, 00:20

      По роду деятельности ранее был знаком я с такими "групповыми изнасилованиями".
      Херня все эти "изнасилования"!
      ХЕРНЯ!!!
      Причём, ПОЛНАЯ!
      Просто принято в "цивилизованных" странах, что если был контакт "мужчина-женщина", а ПОСЛЕ контакта женщина, которая ДО преследовала какие-то свои, возможно и меркантильные цели, не добившись желаемого, подаёт заявление об изнасиловании.
      Даже групповом.
      Главное - чтобы не подмывалась ДО экспертизы.
      Здесь - да... (((
      Как говорится, "хоть ежом, хоть ужом" извернись - так называемая "правда" и закон, вернее, судебная практика, будут на её стороне.
      Остаётся одно - договариваться с "потерпевшей".
      В зависимости от социального статуса и алчности суммы "компенсации" могут быть самые разные.
      А, вот, потом, если договорились. но дело уже возбуждено, наступает ТОНКАЯ работа КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ адвокатов: показания-то "потерпевшая" дала. следы "биоматериала" по результатам экспертизы имеются и т. д. и т. п., в общем, ВСЁ, что указывает на изнасилование, уже имеется в деле. Кроме. пожалуй, признательных показаний обвиняемых.
      В общем, у адвоката наступает серьёзная работа.
      А "аблакаты", видать у него ФУФЛО-РЕШАЛЫ, навроде наших Пашаева-Добровинского-Островского.
      Потому и срок получил реальный.

      2
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      ...
      Рейтинг: +785

      Spinorr > derrik2000 10 часов назад

      Ну это наша, российская практика. Как там в Бразилии, может чуть по другому. И от статуса потерпевшей и статуса ее родственников многое зависит, с некоторыми не так то просто договориться, я подозреваю.

      2
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      Рейтинг: +18549

      derrik2000 > Spinorr 9 часов назад

      Вполне возможно. Но у меня товарищ частенько, когда ходил в море, бывал в Бразилии. Даже попадал на их карнавалы. Нравы ТАМ весьма свободные. Как сейчас говорят, "перепихнуться" можно где угодно и с кем угодно в самых неожиданных местах. Один его коллега пришёл в магазин одежды в Рио, а там очень смазливая продавщица его в примерочной кабинке яростно соблазнила. ))) Результат - на 3-и сутки уже обратного хода в Россию выявилась какая-то южноамериканская венерическая болезнь у него: парень ВЕСЬ стал какими-то струпьями покрываться. Но нашли выход из положения: заперли его в изоляторе, чтобы была возможность сделать заходы в европейские порты для пополнения запасов, приказали при заходах молчать и не шевелиться и - Слава Богу - всё получилось. А так бы, если увидели этого парня в струпьях иноземные портовые власти - ФСЁ! КАРАНТИН!!! И никуда, ни в один иноземный порт не зайдёшь за едой и питьём. Как прокажённые, мля! Пришлось бы голодными и жаждущими ковылять до порта приписки, в Россию...

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      ...
      Рейтинг: +56941

      portero > Spinorr 6 часов назад

      дело было в Италии 2013 году , скорее всего видео снимали о своих геройствах..

      1
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      Рейтинг: +487

      Riot Zero 20 января, 00:10

      Знатно пое***ся

      3
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 23:03

      Далб..еп этот Робиньо ....Денег куча.На крайняк заплати--Каждая вторая ляжет...

      5
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 > стоп кран 19 января, 23:18

      Бухой или, того больше, обдолбанный был. Не контролировал себя.

      1
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      ...
      Рейтинг: +966

      стоп кран > vladik12 19 января, 23:50

      Ему наверное папа не сказал-----Неконтролирование себя может закончиться тюрьмой

      1
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      Рейтинг: +149

      Стэнли 19 января, 22:59

      Дебилы.

      4
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