Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Бывший форвард сборной Бразилии Робиньо официально осужден на девять лет тюрьмы за участие в групповом изнасиловании. Последняя судебная инстанция признала первичное решение верным.
Несмотря на стремление адвокатов избавить бразильца от наказания, Робиньо признан виновным в преступлении, совершенном в Италии в 2013 году.
- Где 37-летний Робиньо будет отбывать срок, станет известно позднее.
- Бразилец в компании 5 человек изнасиловал 22-летнюю девушку из Албании.
- Робиньо играл за «Реал», «Милан», «Манчестер Сити».
Робиньо признан виновным по делу об изнасиловании
Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму
Источник: Globo Esporte
Все как обычно.
Я бы negra на кресте спалил к ***...ой матери