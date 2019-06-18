Новичок «Реала» Родриго: «Сравниваю себя с Неймаром и Робиньо»

«Реал» провел презентацию нового нападающего Родриго Гоэса. Футболист рассказал, с кем бы из коллег себя сравнил.

«Я быстрый форвард, который любит контролировать мяч. Сравниваю себя с Неймаром, Робиньо. Моими кумирами были Роналдо и Роберто Карлос», – цитирует бразильца Marca.