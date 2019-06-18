Новичок «Реала» Родриго: «Сравниваю себя с Неймаром и Робиньо»

То есть сравнивает себя с симулянтом и ленивой задницей?огонь перспективки
«Реал» провел презентацию нового нападающего Родриго Гоэса. Футболист рассказал, с кем бы из коллег себя сравнил.
«Я быстрый форвард, который любит контролировать мяч. Сравниваю себя с Неймаром, Робиньо. Моими кумирами были Роналдо и Роберто Карлос», – цитирует бразильца Marca.
- Трансфер бразильца обошелся «Реалу» в 45 миллионов евро.
- Родриго – воспитанник «Сантоса».
- В общей сложности форвард сыграл за команду из штата Сан-Паулу 49 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.