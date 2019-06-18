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    Новичок «Реала» Родриго: «Сравниваю себя с Неймаром и Робиньо»

    «Реал» провел презентацию нового нападающего Родриго Гоэса. Футболист рассказал, с кем бы из коллег себя сравнил.

    «Я быстрый форвард, который любит контролировать мяч. Сравниваю себя с Неймаром, Робиньо. Моими кумирами были Роналдо и Роберто Карлос», – цитирует бразильца Marca.

    • Трансфер бразильца обошелся «Реалу» в 45 миллионов евро.
    • Родриго – воспитанник «Сантоса».
    • В общей сложности форвард сыграл за команду из штата Сан-Паулу 49 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      DonBaton 17 минут назад

      То есть сравнивает себя с симулянтом и ленивой задницей?огонь перспективки

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