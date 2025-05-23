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Прогноз на точный счет матча «Салют» – «Родина-М»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:34
Салют - Родина-М
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
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5.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Салюта»
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24 мая на стадионе «Салют» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между «Салютом» и «Родиной-М». Хозяева набрали отличный ход и показывают уверенную игру, в то время как гости испытывают сложности и не могут выиграть в нескольких последних матчах.

«Салют»

«Салют» уверенно занимает 2-е место в таблице, набрав 17 очков после 8 туров. Команда выиграла три последних матча подряд, забивает стабильно – в 13 матчах подряд, при этом пропускает крайне мало, не пропуская голы в последних трех играх. За последние 5 игр «Салют» забивает в среднем по 2 гола за матч и пропускает всего 0.6, что свидетельствует о надежности обороны и эффективности атаки. Лучший бомбардир – Никита Пономарев, уже успевший забить в текущем сезоне.

«Родина-М»

«Родина-М» располагается на 9-м месте, набрав 12 очков после 8 туров. Команда переживает непростой период, не одержав ни одной победы в последних 4 матчах. При этом «Родина-М» стабильно забивает, отличаясь в среднем одним голом за игру, но имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.4 гола за последние 5 встреч. Такая нестабильность в защите осложнит им задачу в гостях.

Факты о командах:

«Салют»

  • Победа в 3 последних матчах подряд.
  • Забивают в каждом из 13 последних матчей.
  • Средняя результативность – 2 гола за игру (последние 5 игр).
  • Защита пропускает в среднем 0.6 гола за игру (последние 5 игр).

«Родина-М»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в каждом из 6 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Салют» – «Родина-М»

«Салют» демонстрирует отличную форму и уверенную игру дома, тогда как «Родина-М» испытывает проблемы с обороной и не может выиграть долгое время. Ожидается, что хозяева возьмут верх в результативном матче.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Салюта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Салюта» – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90

5.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Салюта»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Родина-М Салют
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