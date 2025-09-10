70-летний Медведев провел тренировку с «Амкалом»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев приступил к тренировкам с «Амкалом». Он готовится сыграть за медиаклуб в матче 3-го раунда FONBET Кубка России с «Салютом».

Если 70-летний Медведев выйдет на поле, то установит рекорд, как самый возрастной игрок в истории профессиональных турниров в российском футболе.

Экс-президент «Газовика-Газпрома» Владимир Тумаев в 2005 году играл в матчах Кубка России и Второй лиги в возрасте 58 лет.

Игра «Амкал» – «Салют» пройдет в Красногорске 11 сентября и начнется в 17:00 мск.