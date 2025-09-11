70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев установил рекорд российского футбола.

Он вышел в старте «Амкала» на матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Салюта».

70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом, превзойдя достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

«Он в старте и очень заряжен. Всю предыгровую мы пытались мотивировать его на гол, а он очень настроен на общекомандную победу. Очень хочу, чтобы он забил.

Честно, наигрывали заготовки со стандартами, чтобы Александр Иванович был задействован. Если будет пенальти – все готовы к тому, что он пробьет», – заявил президент «Амкала» Герман Эль Класико.