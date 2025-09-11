Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола

70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола

Вчера, 17:07
17

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев установил рекорд российского футбола.

Он вышел в старте «Амкала» на матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Салюта».

70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом, превзойдя достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.

«Он в старте и очень заряжен. Всю предыгровую мы пытались мотивировать его на гол, а он очень настроен на общекомандную победу. Очень хочу, чтобы он забил.

Честно, наигрывали заготовки со стандартами, чтобы Александр Иванович был задействован. Если будет пенальти – все готовы к тому, что он пробьет», – заявил президент «Амкала» Герман Эль Класико.

  • Медведева выпустили на позиции нападающего.
  • Ранее «Амкал» побил другие рекорды российского футбола, выпустив в предыдущем кубковом матче 226-сантиметрового экс-баскетболиста НБА Павла Подкользина и 14-летнего Василия Гончарова.

Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд» 8
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева 3
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Салют Амкал Медведев Александр
Persona_non_Grata
1757601762
Снимите Амкал с соревнований что-бы не позорили футбол, как вид спорта и не равняли его с шапито !!!(((...
АК 68
1757601951
При всём уважении к его возрасту на таком уровне смотрелось это глупо и неуместно. Да, шашки, шахматы, лото, но не футбол, тем более на кубок России.
Де зуев
1757601971
ЗА Спортак обещал сыграть 99 летний быстро одноногий Обелардо )
Нуф-Нуф
1757602017
Маразм крепчает.
САДЫЧОК
1757602250
Дблы! Превращают наш футбол в фарс и междусобойчик! То, лжец и недотренер Дзюбу вызывает- то это чудо, которое ничего не знает и не решало в Зените играет официальный матч. Позорище всем причастным !
...короче
1757602476
...жаль, что он не занимал высокой должности, в каком-нибудь клубе рукопашников, а то мог бы и там в Кубке поучаствовать...
swot1205
1757603138
Красавчик.
aaaaahhhh
1757603953
лишь бы покрасоваться.
Цугундeр
1757605411
)) "На поле танки грохотали.." )
uralec06
1757611501
К чему эти псевдорекорды....2 касания мяча за 23 минуты. Ну-ну, рекордсмен.
