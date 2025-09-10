11 сентября на стадионе Zorkij состоится матч 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России между «Амкалом» и «Салютом». Команды находятся на разных полюсах формы и мотивации: один коллектив отчаянно цепляется за редкие победы, другой – уверенно набирает ход и показывает стабильную игру в обороне и атаке.

«Амкал»

Несмотря на успешное прохождение предыдущего этапа Кубка (победа над «Калугой» со счeтом 1:0), «Амкал» продолжает страдать от нестабильности. В 13 последних матчах команда неизменно проигрывала, а серия из 11 поражений подряд в рамках Кубка – показатель серьeзных проблем в тактике и реализации. За 5 последних матчей команда забила 5 голов, но при этом пропустила 12 – в среднем 2.40 за игру. Даже несмотря на победу в матче с «Квант» (3:1), уровень сопротивления соперников остаeтся невысоким, а защита команды выглядит уязвимой.

«Салют»

Коллектив из Белгорода проводит сильный отрезок сезона. «Салют» выиграл все четыре последних матча, включая две уверенные победы над «Рязанью» в разных турнирах – 3:0 в Кубке и 5:0 во Второй лиге. Команда уверенно комбинирует надeжность в обороне и высокую результативность в атаке. Нулевая статистика пропущенных мячей в последних матчах говорит о системной и уверенной работе в защите. Соперники «Салюта» по уровню схожи с «Амкалом», но белгородцы показывают намного более уверенный футбол.

Факты о командах

«Амкал»

Победа над «Калугой» в Кубке (1:0)

В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

13 поражений подряд во всех турнирах

«Салют»

Победы над «Рязанью» – 3:0 и 5:0

Уверенные 4 победы подряд

Не пропускает в последних матчах

Надeжная оборона, агрессивная атака

Прогноз на матч «Амкал» – «Салют»

Разница в текущей форме команд очевидна. «Салют» набрал уверенный ход и показывает баланс между атакой и обороной, а «Амкал» продолжает бороться с системными проблемами и часто теряет концентрацию даже против соперников среднего уровня. Исходя из текущей динамики, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Салюта», возможно – с преимуществом в два мяча. Вероятен и тотал больше, учитывая слабость обороны хозяев.

Рекомендованные ставки: