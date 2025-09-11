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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Амкал - Салют
Амкал - Салют: обзор матча 11 сентября 2025
Амкал
11.09.2025, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Салют
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19 июня
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2025.09.11 23:35
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70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
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2025.09.11 20:35
2
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
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Последние матчи
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Амкал
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
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СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
2 : 2
23.05.2026
Авангард
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
2 : 2
23.05.2026
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