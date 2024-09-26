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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Амкал - Алания
Амкал - Алания: обзор матча 26 сентября 2024
Амкал
26.09.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Алания
11'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амкал - Алания
61'
Замена
З. Тарба
️️️️
А. Хугаев
61'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Т. Гаглоев
52'
Замена
В. Нафиков
️️️️
А. Чочиев
52'
Замена
️️️️
Д. Кобесов
Желтая карточка
Е. Маричев
50'
Желтая карточка
С. Костюков
25'
25'
Желтая карточка
А. Багаев
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Абдоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкал
66
Максим Швагирев
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
2
Владимир Оленченко
ПЗ
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Василий Маврин
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
45
Максим Пичугин
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Амкал
51
Виталий Ушаков
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
96
Чужой
ЛВ
60
Давид Агекян
АП
19
Антон Старостин
ПВ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
17
Давид Кокоев
ЦФ
4-1-1-2-2
66
Швагирев
2
Оленченко
33
Скроботов
44
Имаев
23
Кузькин
5
Рябокобыленко
7
Маврин
37
Маричев
22
Ефремов
52
Костюков
45
Пичугин
4-3-1-2
23
Натабашвили
77
Губиев
5
Татаев
5
Багаев
45
Москаленчик
10
Кобесов
6
Макаров
8
Хугаев
30
Гаглоев
99
Абдоков
11
Чочиев
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
23
Нафиков
23
Нафиков
11
Чочиев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
Остались в запасе
Амкал
Алания
51
Виталий Ушаков
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
60
Давид Агекян
АП
96
Чужой
ЛВ
19
Антон Старостин
ПВ
Главный тренер
Виталий Панов
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
51
Виталий Ушаков
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
60
Давид Агекян
АП
96
Чужой
ЛВ
19
Антон Старостин
ПВ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Амкал - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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0 : 0
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24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
Где смотреть матч:
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