Калуга - Амкал
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Калуга - Амкал
Калуга - Амкал: онлайн-трансляция 19 августа 2025
Калуга
19.08.2025, вторник, 17:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Амкал
Матч
Статистика матча Калуга - Амкал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
В Кубке России сыграет 226-сантиметровый баскетболист
Вчера, 23:30
Аршавин ответил на предложение «Амкала»
12 августа, 16:29
69-летний Медведев ответил, сыграет ли он за «Амкал» в Кубке России
11 августа, 23:11
4
Расписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
11 августа, 21:42
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
11 августа, 16:42
5
«Торпедо Миасс» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80
8 августа, 10:24
«Калуга» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.00
1 августа, 08:51
«Муром» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.78
25 июля, 13:05
Прогноз на точный счeт матча «Калуга» – «Текстильщик»: Вторая лига А, 15 июня 2025
14 июня, 11:26
Больше новостей
Россия. Кубок
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Последние матчи
Все
Калуга
Амкал
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
09.08.2025
Калуга
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Калуга
2 : 1
02.08.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Муром
0 : 1
26.07.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Калуга
1 : 2
19.07.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
09.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Калуга
2 : 1
02.08.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Муром
0 : 1
26.07.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Калуга
1 : 2
19.07.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 0
15.06.2025
Текстильщик
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
