Президент «Амкала» прокомментировал вылет команды из Кубка России

Президент «Амкала» Герман Эль Классико подвел итоги выступления медийной команды в FONBET Кубке России.

«Амкал» дошел до 4-го раунда Пути регионов.

Они вылетели от «Енисея» из Первой лиги.

Ранее «Амкал» выбил «Квант», «Калугу» и «Салют».

«Горжусь нашей командой очень сильно. Переломили тяжелейший матч за счет дисциплины,самоотдачи и бешеного желания.

На последних минутах опаснейший момент закончился классической футбольной мудростью: «не забиваешь ты – забивают тебе».

Грустно, что мы заканчиваем наш путь в FONBET Кубке России. Но очень счастлив и горд за то, каким этот путь получился.

Рекорды, перфомансы, медийные гости, результат, волевые победы, миллионы охватов и сотни тысяч людей, которые прожили с нами этот путь. Было очень мощно», – написал президент «Амкала» в своем телеграм-канале.