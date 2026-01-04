Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Египет – Бенин: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.65

04 января 2026 8:52
Египет - Бенин
05 янв. 2026, понедельник 19:00 | Кубок африканских наций, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа Египта
Сделать ставку

5 января в рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Египта сыграет с командой Бенина. Стадия плей-офф традиционно предполагает осторожный футбол, однако разница в текущей форме соперников заметна уже на этапе предварительного анализа. Египет стабильно проходит групповой этап и подходит к матчу без поражений, тогда как Бенин с трудом справляется с соперниками высокого уровня.

Египет

Сборная Египта уверенно проводит турнир. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, включая встречи на Кубке Африки. В последних пяти играх Египет забил 6 мячей и пропустил всего 3, демонстрируя сбалансированную игру с акцентом на надежную оборону. На групповом этапе египтяне действовали прагматично, не раскрываясь без необходимости, что особенно важно в матчах на вылет. Команда регулярно создает моменты и умеет доводить минимальное преимущество до итогового результата.

Бенин

Бенин подходит к 1/8 финала в сложном состоянии. В последних пяти матчах команда забила лишь 1 мяч и пропустила 11, что наглядно отражает проблемы как в атаке, так и в обороне. Поражение от Сенегала со счетом 0:3 подтвердило уязвимость при игре против организованных соперников. Даже в матчах, где Бенин старается действовать компактно, команда часто допускает позиционные ошибки и не выдерживает давление на протяжении всей встречи.

Факты о командах

Египет

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 1.20 гола за последние 5 матчей
  • Побеждает Бенин в 3 последних очных встречах

Бенин

  • Забивает в среднем 0.20 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за последние 5 матчей
  • Проиграл 4 из 5 последних встреч
  • Пропускает в каждом из последних матчей

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Египет
3 : 1
05.01.2026
Бенин
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Египет
2 : 0
20.01.2010
Бенин

Прогноз на матч Египет – Бенин

С учетом формы команд и статистики личных встреч Египет выглядит явным фаворитом. Команда надежно действует в обороне и способна контролировать темп игры, что критически важно в матчах плей-офф. Бенину будет сложно взломать защиту соперника, а ограниченные атакующие ресурсы гостей снижают вероятность сенсации. Наиболее вероятен сценарий с победой Египта и невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа Египта – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.65
Победа Египта
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Кубок африканских наций Бенин Египет
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 