5 января в рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Египта сыграет с командой Бенина. Стадия плей-офф традиционно предполагает осторожный футбол, однако разница в текущей форме соперников заметна уже на этапе предварительного анализа. Египет стабильно проходит групповой этап и подходит к матчу без поражений, тогда как Бенин с трудом справляется с соперниками высокого уровня.

Египет

Сборная Египта уверенно проводит турнир. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, включая встречи на Кубке Африки. В последних пяти играх Египет забил 6 мячей и пропустил всего 3, демонстрируя сбалансированную игру с акцентом на надежную оборону. На групповом этапе египтяне действовали прагматично, не раскрываясь без необходимости, что особенно важно в матчах на вылет. Команда регулярно создает моменты и умеет доводить минимальное преимущество до итогового результата.

Бенин

Бенин подходит к 1/8 финала в сложном состоянии. В последних пяти матчах команда забила лишь 1 мяч и пропустила 11, что наглядно отражает проблемы как в атаке, так и в обороне. Поражение от Сенегала со счетом 0:3 подтвердило уязвимость при игре против организованных соперников. Даже в матчах, где Бенин старается действовать компактно, команда часто допускает позиционные ошибки и не выдерживает давление на протяжении всей встречи.

Факты о командах

Египет

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

Забивает в среднем 1.20 гола за последние 5 матчей

Побеждает Бенин в 3 последних очных встречах

Бенин

Забивает в среднем 0.20 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 2.20 гола за последние 5 матчей

Проиграл 4 из 5 последних встреч

Пропускает в каждом из последних матчей

Прогноз на матч Египет – Бенин

С учетом формы команд и статистики личных встреч Египет выглядит явным фаворитом. Команда надежно действует в обороне и способна контролировать темп игры, что критически важно в матчах плей-офф. Бенину будет сложно взломать защиту соперника, а ограниченные атакующие ресурсы гостей снижают вероятность сенсации. Наиболее вероятен сценарий с победой Египта и невысокой результативностью.

