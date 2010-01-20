Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Бенин
Египет - Бенин: обзор матча 20 января 2010
Египет
20.01.2010, среда, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бенин
7'
А. Эль-Мохамади
24'
Э. Мотеаб
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - Бенин
Замена
Ж. Ахуея
️️️️
С. Чомого
Замена
А. Эль Сайед
️️️️
Э. Эль-Хадари
Замена
М. Поте
️️️️
А. Сека
Замена
Гедо
️️️️
А. Рауф
Желтая карточка
М. Фатахаллах
Замена
М. Зидан
️️️️
Э. Сака
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Замена
М. Ауду
️️️️
П. Анган
ГОЛ! 2:0!
Э. Мотеаб
18'
Желтая карточка
А. Сека
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛАЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПАЗ
8
Хосни Абд Рабоу
ОП
17
Ахмед Хассан
(К)
ЦП
12
Хоссам Гали
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
Бенин
1
Йоанн Джидону
ВР
7
Ромуальд Боко
ЛЗ
0
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
0
Коффи
(К)
ЦЗ
12
Фелисьен Сингбо
ПЗ
0
Сейдат Чомого
ЛП
14
Джиман Коукоу
ОП
16
Паскаль Анган
ЦП
11
Моуриола Огунбийи
ЦП
18
Арно Сека
ПП
0
Разак Омотойосси
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Египет
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
7
Ахмед Фатхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
15
Гедо
ЦП
18
Шикабала
ЦП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
11
Ахмед Эйд
ЦФ
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Бенин
3
Валере Амуссу
ВР
2
Рашад Шиту
ВР
9
Реда Джонсон
ЦЗ
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
8
Эммануэль Имороу
ЦЗ
19
Жослен Ахуея
ЦП
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
17
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Ноухоум Кобена
ПП
20
Мохамед Ауду
ЦФ
0
Микаэль Поте
ЦФ
3-3-3-1
1
Эль-Хадари
2
Фатахаллах
4
Салем
5
Эль Сака
13
Абдельшафи
8
Абд Рабоу
3
Эль-Мохамади
17
Хассан
12
Гали
21
Рауф
10
Мотеаб
4-1-4-1
1
Джидону
12
Сингбо
0
Аденьон
0
Коффи
7
Боко
14
Коукоу
18
Сека
16
Анган
11
Огунбийи
0
Чомого
0
Омотойосси
21
Рауф
15
Гедо
15
Гедо
21
Рауф
1
Эль-Хадари
16
Эль Сайед
16
Эль Сайед
1
Эль-Хадари
5
Эль Сака
9
Зидан
9
Зидан
5
Эль Сака
16
Анган
20
Ауду
20
Ауду
16
Анган
0
Чомого
19
Ахуея
19
Ахуея
0
Чомого
18
Сека
0
Поте
0
Поте
18
Сека
Остались в запасе
Египет
Бенин
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
7
Ахмед Фатхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
18
Шикабала
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
9
Реда Джонсон
ЦЗ
3
Валере Амуссу
ВР
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
2
Рашад Шиту
ВР
8
Эммануэль Имороу
ЦЗ
17
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Ноухоум Кобена
ПП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
7
Ахмед Фатхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
18
Шикабала
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Остались в запасе
9
Реда Джонсон
ЦЗ
3
Валере Амуссу
ВР
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
2
Рашад Шиту
ВР
8
Эммануэль Имороу
ЦЗ
17
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Ноухоум Кобена
ПП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Египет - Бенин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
Где смотреть матч:
"Евроспорт 2" 19:00 (прямая)
Новости команд
Все
Египет
Бенин
Аргентина оставила без денег соперника по прощальному матчу Месси
9 октября
Бубнов объяснил, почему проигнорировал прощальный матч Месси
9 октября
3
Ташуев описал Месси двумя словами
8 октября
Ловчев отреагировал на прощание Месси со сборной Аргентины
8 октября
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
8 октября
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
18 августа
6
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
17 июля
Аргентина оставила без денег соперника по прощальному матчу Месси
9 октября
Бубнов объяснил, почему проигнорировал прощальный матч Месси
9 октября
3
Ташуев описал Месси двумя словами
8 октября
Ловчев отреагировал на прощание Месси со сборной Аргентины
8 октября
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
8 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+