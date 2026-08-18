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Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен

18 августа, 17:18
6

Хоссам Хассан, главный тренер сборной Египта, потерял сознание во время конфликта между его нынешней женой и бывшей супругой.

Инцидент произошeл, когда специалист отдыхал в одном из египетских отелей вместе с женой Дан-Адам. Пара столкнулась с бывшей женой тренера Хувайдой, которая находилась там со своими детьми.

Женщины обменялись оскорблениями, после чего между ними завязалась ожесточeнная перепалка. По словам Дан-Адам, во время ссоры в неe кто-то бросил горячий кофе. Хассан попытался успокоить участниц конфликта, однако в итоге потерял сознание.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыла полиция.

  • Хассан вывел Египет на чемпионат мира-2026.
  • Там команда вылетела в 1/8 финала от Аргентины.
  • В июне египтяне победили Россию в товарищеском матче (1:0).

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Источник: New Age
Египет. Премьер-лига Египет
Комментарии (6)
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DMитрий
1787064047
Ох уж эти женщины... Мужчины теряют голову и сознание!
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Красногорск_Фан
1787065484
Здоровья, скорейшей поправки. И новых жен
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Semenycch
1787065836
Прослушай мудрую песню "Если б я был султан" и подай на развод!
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...уефан
1787066781
...Хувайда напихала всем, кто был доступен, имя говорит само за себя и обязывает)...
Ответить
Mixas39
1787084685
Вот это страсти 🔥
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