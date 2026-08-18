Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен

Хоссам Хассан, главный тренер сборной Египта, потерял сознание во время конфликта между его нынешней женой и бывшей супругой.

Инцидент произошeл, когда специалист отдыхал в одном из египетских отелей вместе с женой Дан-Адам. Пара столкнулась с бывшей женой тренера Хувайдой, которая находилась там со своими детьми.

Женщины обменялись оскорблениями, после чего между ними завязалась ожесточeнная перепалка. По словам Дан-Адам, во время ссоры в неe кто-то бросил горячий кофе. Хассан попытался успокоить участниц конфликта, однако в итоге потерял сознание.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыла полиция.