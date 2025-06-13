Два российских клуба заинтересовались защитником сборной Египта

ЦСКА, «Зенит» и бельгийский «Генк» проявляют интерес к защитнику «Замалека» Хоссаму Абдельмагуиду. Египтянин заявил своему клубу о желании продолжить карьеру в Европе. «Замалек» сообщил, что рассчитывает получить за Абдельмагуида не меньше 4 миллионов долларов.

В сезоне-2024/25 центральный защитник провел за «Замалек» 41 матч, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

На счету 24-летнего Абдельмагуида 2 игры за сборную Египта.

Его контракт с «Замалеком» рассчитан до лета 2027 года.

Он играл за сборную Египта на Олимпийских играх-2024.